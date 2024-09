Von Hannah Knittel

Wiesloch. Mit bunten Fahnen, Bannern und Megafon starteten die Demonstrierenden im Gerbersruhpark ihren Weg durch Wiesloch. Rund 100 Bürger waren dem Aufruf der Ortsgruppe der Klimabewegung "Fridays for Future" gefolgt. Die Kundgebung fand im Rahmen des globalen Klimastreiks unter dem Motto "Protest like there’s no tomorrow" – zu Deutsch: "Protestiere, als gäbe es kein Morgen" statt.

Es sei zwar etwas enttäuschend, aber leider nicht sehr überraschend, dass nur so wenige zum Demonstrieren gekommen seien, sagten Mitglieder der Ortsgruppe. "Es ist schade, dass es immer weniger werden", ergänzte die Schülerin Maike Wildhagen, aktives Mitglied der Klimabewegung.

Mit selbst gestalteten Schildern und Plakaten zogen sie entlang der Gerbersruhstraße durch die Hesselgasse in die Wieslocher Innenstadt. Über die Marktstraße und vorbei am Rathaus ging es über die Röhrgasse in die Hauptstraße.

Dabei sollten die bei einer gemeinsamen Aktion in der vergangenen Woche gestalteten Plakate mit dem Appell "Straßen besser nutzen" darauf aufmerksam machen, wie vielfältig Flächen genutzt werden könnten, wenn Parkplätze wegfielen.

Die Gruppe hatte symbolisch einen Teil der unteren Hauptstraße abgesperrt, um dort gemeinsam Zeit zu verbringen, zu diskutieren oder Spiele zu spielen. So wollten sie zeigen, wie man Autostraßen für die Gemeinschaft nutzbar machen kann.

Die Demonstranten, die aus allen Altersschichten stammten, riefen Parolen und Sprüche, stimmten aber auch Lieder an. Entlang der Schlossstraße führte der Weg zurück in den Gerbersruhpark.

Die Schülerinnen Linnea Zimmermann und Helena Luboeinski forderten bei der Abschlusskundgebung zum aktiven Handeln gegen die Erderwärmung auf. Dabei erinnerten sie auch an die Bundestagswahlen im kommenden Jahr.

Maike Wildhagen machte unter anderem auf die Demonstrierenden in anderen Ländern aufmerksam, die sich dort solidarisierten und auf die Straße gingen. Nicht nur die Bundesregierung sei gefordert, sondern jeder Einzelne müsse aktiv werden und zum Klimaschutz beitragen.

Sie beendete ihre Rede mit einem Zitat des Liedes "Deine Schuld" der deutschen Rockband "Die Ärzte": "Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt."