Wiesloch. (RNZ) Bei einem Mammutbaum ist alles größer: die Krone, der Stamm, der Schatten und leider auch die Pflege. Wie das Psychiatrische Zentrum in Wiesloch (PZN) jetzt in einer Pressemitteilung erläuterte, wird in einer Notmaßnahme das starke Beschneiden eines Mammutbaums erforderlich.

Im 90 Hektar großen PZN-Park befinden sich 2500 im Baumkataster erfasste Bäume, darunter auch exotische Urweltmammutbäume mit bis zu 30 Metern Höhe und an die 100 Jahre alt. Sie werden regelmäßig von Baumwarten professionell gepflegt. Darüber hinaus überprüft ein externer Gutachter die Verkehrssicherheit der Bäume.

Der Mammutbaum am Zentralgebäude im Garten der Stationen 01/02 bereitet dem Leitenden Parkpfleger Uwe Krüger große Sorgen. Bereits seit 2021 bekommt dieser 28 Meter hohe Baum eine gehörige Portion Extrapflege. Eigens wurde eine automatische Bewässerungsanlage eingebaut, um dem Befall des Borkenkäfers entgegenzuwirken.

Der fortschreitende Pilzbefall allerdings lässt sich trotz aller Pflege nicht stoppen, wie jetzt ein externes Gutachten ergeben hat. Mittels eines Schalltomografen – vergleichbar einer Computertomografie bei Menschen – wird dabei der Anteil des gesunden Holzes gemessen. Nur der ist in der Lage, die Windlasten aufzunehmen und an das Wurzelsystem abzuleiten, eine Eigenschaft, die elementar für die Stabilität eines jeden Baums ist. Beim PZN-Mammutbaum beträgt der tragfähige gesunde Holzanteil des Stammesquerschnitts nur noch 30 Prozent. Für die verbleibenden 70 Prozent ist anhand der Untersuchung anzunehmen, dass das Gewebe stark zersetzt und nicht mehr tragfähig ist. "Das bedeutet", so Uwe Krüger, "dass auch die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Wir werden die Baumkrone einkürzen müssen, um dem Baum noch einige gute Jahre zu schenken."

Das Sorgenkind wird nun einer Operation durch Spezialisten unterzogen und danach, wie die anderen Bäume im Park, wieder in die behutsame Pflege der sechs PZN-Landschaftsgärtner übergeben. Mit dem Ziel, den Patienten, Beschäftigten, Besuchern und ganz Wiesloch eine "grüne Lunge" zu erhalten.