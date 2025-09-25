Donnerstag, 25. September 2025

Plus Wiesloch

Christian Scheuerpflug wechselt von den Grünen zur Linken

Bei der Kommunalwahl stand er noch auf Platz zwei der Grünen Liste. Der Schatthausener sprach mit der RNZ über die Gründe seines Wechsels.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 04:00 Uhr 57 Sekunden
Christian Scheuerpflug ist nach zehn Jahren bei den Wieslocher Grünen zu den Linken gewechselt. Foto: bms

Schatthausen. (bms) Christian Scheuerpflug aus Schatthausen, Jahrgang 1962, einst Steuerberater und nun in Rente, hat zur Kommunalwahl im vergangenen Jahr noch auf dem zweiten Listenplatz der Grünen kandidiert. Anfang 2025 trat er bei den Grünen aus – und den Linken als Mitglied bei.

Herr Scheuerpflug, über zehn Jahre waren Sie Mitglied bei den Grünen, engagierten sich

