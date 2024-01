Wiesloch. (tt) Ein Post in den sozialen Medien sorgte am Dienstag für Aufruhr: "An alle Eltern die es noch nicht wissen, im OHG brennts", war dort zu lesen.

Allerdings gab es im Ottheinrich-Gymnasium gar keinen Brand, wie der Abteilungskommandant der Wieslocher Feuerwehr, Marco Friz, bestätigt. Der Post war dann auch schnell wieder gelöscht. Tatsächlich war im Schulzentrum eine relativ starke Rauchentwicklung festzustellen, die ihren Ursprung im benachbarten Blockheizkraftwerk hatte, so Friz.

Ob die Rauchentwicklung durch die Wettersituation oder beispielsweise einen neuen Brennstoff verursacht wurde, konnte er nicht sagen. Die Spekulationen im Internet wurden zusätzlich angeheizt, weil die Feuerwehr zur gleichen Zeit zu einem Einsatz "in räumlicher Nähe" alarmiert wurde – und sich beim Durchfahren ebenfalls über den Rauch gewundert hatte.

Der Einsatz hatte damit jedoch nichts zu tun.