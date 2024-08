Von Hans-Joachim Of

Wiesloch. Zum Tanken einen Stopp in Wiesloch einlegen, das musste Bertha Benz mit ihrem Benz-Patent-Motorwagen Nummer 3 vor über 130 Jahren: Mit dem ersten Automobil der Geschichte auf der Jungfernfahrt von Mannheim nach Pforzheim am 5. August 1888. Für die Weiterfahrt kaufte die damals 39-jährige Pionierin, unterwegs mit ihren Söhnen Eugen (15) und Richard (13), bei Apotheker Willi Ockel Ligroin, also Leichtbenzin. So wurde die Apotheke zur "ersten Tankstelle der Welt": Als Erinnerung an die Frau des berühmten Erfinders Carl Benz rollen deshalb seit vielen Jahren nun Oldtimer und echte Schnauferl auf der "Bertha-Benz-Fahrt" durch die Region.

Aktuell hatte der "Allgemeine Schnauferl Club" (ASC) 42 Fahrzeuge aus der Zeit zwischen 1903 und 1930 gemeldet, die auf einem Rundkurs durch den Kraichgau tuckerten: In zwei Touren von je rund 100 Kilometern (der Benz-Patent-Motorwagen legte seinerzeit auf der Hin- und Rückfahrt insgesamt 195 Kilometer zurück) waren Start und Ziel jeweils das Technik-Museum in Sinsheim. Die "Freunde historischer Fahrzeuge Wiesloch" (FHF) unterstützten auch in diesem Jahr den vor der historischen Stadt-Apotheke in der Fußgängerzone ankommenden Tross. Zudem präsentierte "Tankwart" Adolf Suchy zusammen mit seiner Frau Jutta einen Nachbau des dreirädrigen Benz-Wagens von 1888.

Jutta und Adolf Suchy begrüßten die Oldtimerfahrer vor der „ersten Tankstelle“ der Welt. Foto: Hans-Joachim Of

"Schnauferl-Experte" Werner Fuchs warf lachend den Motor an und füllte Extraktionsbenzin nach – und dann war es soweit: Die Passanten staunten nicht schlecht, als Fahrzeuge berühmter Hersteller wie Cadillac, Franklin, Ford, Mercedes oder Buick in rot, blau oder grün vorfuhren und vom sachkundigen Moderator Bernd Schultz kompetent im Detail vorgestellt wurden.

Auch Exoten aus der Messing- und Vorkriegsära zogen die Blicke auf sich: ein dunkelgrüner De Dion Bouton und ein schicker roter Brasier (beide aus 1911) sowie ein Pierce-Arrow-Truck (aus 1913). Eine echte Rarität zudem: ein Locomobil Speed Car M48 (USA) mit Sechs-Zylinder-Reihen-Motor, 8,6 Litern Hubraum und 90 PS aus dem Jahr 1916. "Allesamt rollende Museumsstücke", so Kai Hessenmüller, Schatzmeister bei den FHF. Beeindruckt zeigte sich auch Wieslochs Bürgermeister Ludwig Sauer, der Teilnehmer und Gäste in herzlichen Worten begrüßt hatte.

Ältestes Fahrzeug war ein französischer Léon Buat und dessen Besitzer erhielten – wie alle Teilnehmer der Schaufahrt – vom Ehrenvorsitzenden Suchy eine Urkunde. Ausgezeichnet wurden darin Nina Krämer-Wenzel und Marcus Wenzel mit ihrem Veteranenfahrzeug aus dem Jahr 1903 für den Besuch der "ersten Tankstelle der Welt" und das Folgen der Spuren von Bertha Benz.

Werner Brungs war mit Sohn David aus Mönchengladbach angereist und mit einem wunderschönen, 20 PS starken Benz unterwegs. "Ich bin Baujahr 1930 und damit fast so alt wie mein Oldie", lässt er lachend wissen. Überhaupt: Alle Extremitäten seien in den Fahrprozess eingebunden, denn es werde noch richtiges Vollkontaktfahren praktiziert. "Dabei kann eine lange Ampelphase oder das Anfahren am Berg schon mal zu einer echten Herausforderung werden", erklärte zudem Vereinssprecher Jürgen Holm.

Im Gegensatz zum Oldtimer-Meeting mit seinen Maserati, Maybachs oder Jaguars, das erst kürzlich in Baden-Baden über die Bühne ging, ist bei der "Bertha-Benz-Memorial-Fahrt" tatsächlich kein Fahrzeug jünger als Baujahr 1930. Alle Oldies seien fahrtüchtig mit einer Straßenzulassung oder zumindest einem zeitlich befristeten roten Nummernschild.

Nach einer guten Stunde waren alle Fahrzeuge durch, die "erste Tankstelle der Welt", die heute als Ironie der Geschichte in einer Fußgängerzone liegt, hatte wieder geschlossen. Die rollenden, schick herausgeputzten Raritäten hatten sich auf die Weiterfahrt in Richtung Bammental begeben. Bei Zielankunft im Sinsheimer Technikmuseum zog die Organisationsleitung mit Wolfgang Presinger und Renate Baier vom "Allgemeinen Schnauferl-Club" ein positives Fazit: "Wir hatten einigermaßen Glück mit dem Wetter und lediglich einen Ausfall."