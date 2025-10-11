Baiertal. (tt) Ein wichtiges Element der Trinkwasserversorgung in Baiertal wird neu gebaut: Am Mittwochabend fand der Spatenstich für den neuen Hochbehälter statt, der direkt neben der bestehenden Anlage oberhalb des Obsthofes Gefäller gebaut wird. Die Stadtwerke investieren dort 2,2 Millionen Euro.

Der neue Hochbehälter ist nötig, weil die bestehende Anlage, die 1960 gebaut wurde, auf