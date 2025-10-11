Samstag, 11. Oktober 2025

Baiertal erhält neuen Hochbehälter für Trinkwasserversorgung

In Baiertal startete der Bau eines neuen Hochbehälters neben der alten Anlage. Die Stadtwerke investieren 2,2 Millionen Euro für sichere Wasserversorgung.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 27 Sekunden
Spatenstich für ein wichtiges Element der Wieslocher Trinkwasserversorgung: Der Hochbehälter in Baiertal wird bis Ende 2026 neu errichtet. Foto: Teufert

Baiertal. (tt) Ein wichtiges Element der Trinkwasserversorgung in Baiertal wird neu gebaut: Am Mittwochabend fand der Spatenstich für den neuen Hochbehälter statt, der direkt neben der bestehenden Anlage oberhalb des Obsthofes Gefäller gebaut wird. Die Stadtwerke investieren dort 2,2 Millionen Euro.

