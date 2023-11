Wiesloch. (RNZ) Über die beeindruckende Geschichte von Gerda Weissmann-Klein und den in Walldorf geborenen und aufgewachsenen Kurt Klein berichtete die RNZ in den vergangenen Jahren schon mehrfach. Nun sollen etwa zwanzig weiterführende Schulen der Region mit einem Materialkoffer ausgestattet werden, um im Geschichtsunterricht Schülerinnen und Schülern die Geschichte von Gerda und Kurt nahezubringen, wenn es etwa um die Judenverfolgung in der Nazizeit geht.

Die Lehrkräfte der beteiligten Schulen erhalten zudem die Möglichkeit, digital auf verschiedenste Materialien zuzugreifen, die sie unterrichtsbegleitend einsetzen können.

Der Wieslocher Wolfgang Widder, der das Projekt leitet, sucht nun dafür besondere Koffer: "Die Idee ist, alte, gebrauchte Koffer einzusetzen, die mit einer gewissen Ausstrahlung von Fluchtgeschehen, mit Patina gewissermaßen, zusätzlich in das Thema hineinführen." In den Koffern werden sich verschiedene Bücher befinden, nicht zuletzt Klassensätze der Graphic Novel – ein einbändiger Comic mit romanhafter Geschichte – "Gerda und Kurt".

Widder bittet die Bevölkerung der Region, zu schauen, ob sie entbehrliche Koffer besitzt, die für das Projekt zur Verfügung gestellt werden können. Die Koffer sollten folgende Maße aufweisen: 55 bis 62 Zentimeter Breite, 18 bis 22 Zentimeter Höhe und 35 bis 38 Zentimeter Tiefe. Wer helfen kann, möge sich an Widder wenden: telefonisch unter 06222/59733 oder per E-Mail an wolfgang.widder@t-online.de.