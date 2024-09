Wiesenbach. (mbue) Auch in Wiesenbach darf sie nicht fehlen: die Kerweredd! Johannes "Hanni" Häfner und Erhard Just hatten sich dafür in Schale geworfen. Im schwarzen Frack und mit Hut bestiegen die Kerwepräsidenten am Sonntagmittag die Bühne auf der Ladefläche eines Spezialfahrzeugs.

Neben Stehtisch und Bier erhielt Photovoltine, die Kerweschlumpel, einen Platz am Geländer. Besucher