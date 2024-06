Von Christoph Moll

Neckargemünd. Am 1. September 2021 war Schluss. Bald ist es drei Jahre her, dass das Hotel Kredell im Herzen der Neckargemünder Altstadt seine Pforten schloss – für immer, so schien es. Doch nun die überraschende Wende: Weitgehend unbemerkt haben Peter Bender und Jan Papenhagen das stadtbildprägende Gebäude am unteren Ende der Hauptstraße wieder