Von Felix Hüll

Schönau. Direkt neben der Kirche ist im Stadtkern im Café Baden wieder gastronomisches Leben eingezogen: Jana und Marcel Weiß haben das Café wieder eröffnet. Dessen Name täuscht ein wenig darüber, dass es hier mehr gibt als ausschließlich Kaffee und Kuchen, sondern deutsche und odenwäldische Küche sowie Spezialitätentage und die Möglichkeit, auch ganze Gruppen zu bewirten.

Für Bürgermeister Matthias Frick war die Eröffnung des Cafés Anlass, übers ganze Gesicht zu strahlen, hatte doch im Juni mit dem Alten Haus das letzte Ausflugslokal im Hauptort des Klosterstädtchens geschlossen. Das Café Baden – lange Zeit ein italienisches Restaurant – hatte zwei Zwischenbetreiberinnen, wobei deren Geschäftstätigkeit in und nach der Corona-Zeit kein Erfolg beschieden war.

Der Gemeinderat hat das jetzt wieder eröffnete Café Baden auch schon zu einer Nachsitzung aufgesucht, ebenso wie bereits Vertreter verschiedener Vereine. "Wir haben gehört, dass sie sich freuen, dass es wieder so einen Ort zum Treffen gibt", berichtet Marcel Weiß.

Der gelernte Koch mit 25 Jahren Berufserfahrung hat sich mit seiner Frau Jana jetzt selbstständig gemacht. Weiß: "Es war schon immer mein Traum, ein Restaurant zu eröffnen." Beide stammen aus Brandenburg, haben sich aber in Walldorf kennengelernt. Marcel Weiß hat nach einer Kochlehre im Saarland in den unterschiedlichsten Sparten gearbeitet: Internationale Küche, Systemgastronomie/Catering, aber auch Supermarktverkäufer gehören zu seinen Berufs- und Lebenserfahrungen, die ihn vom Saarland über Heidelberg und Walldorf nach Schönau führten.

In Brandenburg hatte der Jugendliche zwar Mutters Hausmannskost kennengelernt, aber noch keine professionelle Kochausbildung begonnen. Sein Lieblingsessen bis heute stammt von dort: Grützwurst mit Sauerkraut und Kartoffelpüree, spaßeshalber auch "tote Oma" genannt.

Jana Weiß ist gelernte Kauffrau für Bürokommunikation und hat Erfahrungen sowohl an einer Hotelrezeption wie auch im Gastronomieservice im Lokalbetrieb und beim Bewirten ganzer Tagungsgesellschaften. Ihr Weg führte von Brandenburg über Hessen in die Kurpfalz.

Deutsche Landstriche unterscheiden sich auch in ihrer Küche. Das wissen die beiden, die aber in Schönau nun Wert darauf legen, regionale Produkte einzukaufen und anzubieten. Marcel Weiß: "Der Wein etwa ist aus Schriesheim und vom Dachsbuckel, der Fisch aus Heiligkreuzsteinach." Weil das Ehepaar das Café Baden allein am Laufen hält, können Jana und Marcel Weiß nicht über Fachkräftemangel klagen.

Den Kosten in der Gastronomie etwa beim Einkauf der Ware oder beim Aufwand für Energie begegnet Weiß mit einem durchdachten Konzept seines Lokals. "Wir sind beispielsweise komplett digitalisiert, verwenden kein Papier mehr und arbeiten mit Küchenmonitor und ,Orderman’ als Bestellblock", erklärt Weiß.

Trotz aller Geschäftskreativität kommt das neue Café-Baden-Team nicht umhin, gut zu kalkulieren, sodass Weiß einschränken muss: "Wir versuchen soweit wie möglich, regionale Produkte zu bevorzugen." Auf der Internetseite www.cafebaden.de informiert das Lokal über sein Angebot, zu dem etwa Kochkäs’ mit Musik, ein "Odenwald-Burger", badischer Zwiebelrostbraten, Maultaschen oder Forelle Müllerin gehören. Als saisonale Spezialitäten will Weiß Termine wie gerade erst die Martinsgans-Zeit oder die Möglichkeiten zu einem "Weihnachtsspezial" nicht auslassen.

Infos und Anmeldemöglichkeiten finden sich ebenfalls online, "aber man muss im Café Baden nichts essen. Man kann bei uns auch nur auf’n Kaffee oder ein Bierchen vorbeischauen", so Weiß. Neugierige finden in den zwei Räumen des Lokals rund 30 Plätze, und wenn’s draußen wieder warm wird, kommen die 20 Plätze des Biergartens ebenfalls hinzu.