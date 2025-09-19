Keine nachhaltige Dämmung im Bammentaler Rathaus
Die Grünen wehren sich gegen Vergabe von Sanierungsarbeiten - und scheitern dennoch.
Von Yannick Hug
Bammental. Eigentlich hatte der Gemeinderat Sommerpause – auch Bürgermeister Holger Karl war im Urlaub. Doch aufgrund von Widerstand im Rat musste sich das Gremium doch zusammen finden. Einige würden es als unnötig erachten, andere als eine demokratische Grundsatzfrage.
Um mit den Sanierungsarbeiten im Dachgeschoss im Rathaus fortfahren zu können,
