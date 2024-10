Walldorf. (aham) In Walldorf geht man zum Lachen nicht in den Keller, sondern ins Zelt. Seit über 20 Jahren geben sich Comedians und Kabarettisten beim Zeltspektakel die Klinke in die Hand und strapazieren im Sommer zwei Wochen lang die Lachmuskeln des Publikums. Und das wird auch so bleiben: Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den bisherigen Organisator für zwei weitere Jahre mit der Aufgabe zu betrauen.

Die Dienstleistung "Zeltspektakel" hatte die Stadtverwaltung im August ausgeschrieben. Dazu gehört, dass die Veranstaltungsreihe in den letzten beiden Wochen der Sommerferien organisiert wird, die Künstler gebucht, betreut und untergebracht werden. Und zwar so, dass niemand aus dem Walldorfer Rathaus irgendwie eingebunden ist. Das günstigste Angebot hatte wieder die Veranstaltungsagentur Inpetto aus Waghäusel eingereicht: 40.000 Euro pro Jahr.

Wie Bürgermeister Matthias Renschler betonte, sei das Zeltspektakel ein "wichtiges Event" für die Astorstadt. Dem stimmten alle Fraktionen zu: Lorenz Kachler (SPD) nannte es ein "jährliches Highlight", Paula Glogowski (FDP) sah darin einen "festen Bestandteil des kulturellen Lebens" und Mihriban Gönenc hielt es für "unverzichtbares" Begegnungsangebot. Auch Gerhard Baldes (CDU) wollte die "Erfolgsgeschichte" fortsetzen.

Er beantragte allerdings eine getrennte Abstimmung. Denn der Beschlussvorschlag der Verwaltung sah nicht nur eine Auftragsvergabe für zwei Jahre an Inpetto vor. Des Weiteren sollte die Verwaltung ermächtigt werden, das Zeltspektakel für die Jahre 2027 und 2028 auf der Grundlage des jetzigen Leistungsverzeichnisses eigenmächtig in Auftrag zu geben.

Während die nächsten beiden Jahre einstimmig vergeben wurden, gab es für den zweiten Teil des Beschlusses drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen aus der CDU. Der Rest des Rats stimmte jedoch dafür und so wird die Auftragsvergabe für die nächsten vier Jahre nicht mehr Thema im Ratsrund sein.