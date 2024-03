Weinheim. (RNZ) In diesem Jahr, am Samstag, 15. Juni, steigt wieder das Weinheimer Weststadtfest. Der Weststadtverein Pro West hat sich entschieden, es in der bewährten großen Form anzubieten: als großes Straßenfest auf der Ahornstraße mit zwei Musikbühnen.

Weinheimer Bands, Gruppen und Formationen werden dabei auftreten. Das Fest geht wieder den ganzen Tag, von 11 bis 22 Uhr. Um 14 Uhr ist eine offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich durch OB Manuel Just vorgesehen. Es wird das 9. Weststadtfest sein seit der Premiere 2007. Alle zwei Jahre gibt es das Fest seither – in Coronazeiten fiel es allerdings einmal aus. Aber jetzt ist wieder alles im Lot, nachdem der Re-Start 2022 gut geklappt hat.

Zwei große Bühnen mit professioneller Technik werden wieder zur Verfügung stehen. Die Ahornstraße, die dazwischen verläuft, verwandelt sich für diesen Tag in eine Fest- und Vergnügungsmeile. Gesucht sind Newcomer-Bands und Bühnenklassiker. Alle Bands treten ohne Gage auf, weil das Weststadtfest dem guten Zweck zugutekommt. Auch für die Stände der Vereine, Organisationen, Kirchengemeinden und Firmen werden ab sofort Anmeldungen angenommen – die Straße bietet Platz für alle. Angeboten werden Ausstellungs- und Info-Stände sowie Aktionsflächen in verschiedenen Größen.

Anmeldungen für Straßen- und Flohmarktstände nimmt Stella Kirgiane-Efremidou (Telefon 0171/5778858 oder stellakirgiane@aol.com) entgegen, Anmeldungen für Bühnenauftritte Roland Kern: r.kern@weinheim.de.