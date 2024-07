Von Philipp Weber

Weinheim. Als der Vorsitzende Richter Olaf Rinio das Urteil verlas, war die Betroffenheit im Saal mit Händen zu greifen. Der Prozess gegen einen zuletzt in Weinheim praktizierenden Psychiater ist am Dienstag vor etwa 30 zum Teil aufgewühlten Zuschauern zu Ende gegangen. Das Landgericht Mannheim verurteilte den 50-Jährigen zu zwei Gesamtfreiheitsstrafen in