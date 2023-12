Weinheim. (web) Der RNZ-Bericht über die personellen Entwicklungen in der städtischen Kita Kuhweid (Ausgabe vom 2. Dezember) hat offensichtlich viele Leser berührt. Allein auf der Facebook-Seite "RNZ Bergstraße" gingen über 80 Reaktionen ein.

Einige befassten sich eher allgemein mit Themen wie staatlichen Transferleistungen im Sozialbereich oder Zuwanderung von Fachkräften, andere gingen jedoch sehr konkret auf die Situation von Erziehern in Kitas und in der Grundschulbetreuung in der Region ein.

"Ich habe auch leitend – und leidend – in dem Bereich gearbeitet. Nicht im Kindergarten, aber in der Schülerbetreuung", schreibt ein Nutzer. "Wir waren zu siebt mit 185 Kindern, und der Träger sagte mir, dass ich keine Gruppen schließen darf. Nach einer Meldung ans Jugendamt und den Kreis, dass eine gefahrenlose Betreuung der Kinder nicht mehr möglich sei, ist nichts passiert; außer, dass ich meinen Job losgeworden bin." Aus seiner Sicht sei das System "komplett gescheitert".

Weinheims SPD-Fraktionschefin, Stella Kirgiane-Efremidou, sprach im Kinder- und Jugendbeirat die Verwaltung auf die Lage in der Kita Kuhweid an, als das Gremium über das an sich erfreuliche Projekt "Kinder schützen – Kinder stärken" informiert wurde (weiterer Bericht folgt). Sie wollte wissen, wie es zu den Kündigungen gekommen ist. Schließlich müsse auch die Kommunalpolitik darauf achten, dass Phänomene wie dieses nicht weiter um sich greifen.

Aus der Antwort von Oberbürgermeister Manuel Just ging hervor, dass die Sozialdemokratin das Thema schon am Montag im Ältestenrat erwähnt hatte. Die Verwaltung werde sich schriftlich dazu äußern und das Ganze auch noch einmal nicht-öffentlich ansprechen, sagte er. Gegenüber der RNZ hatte Verwaltungssprecher Roland Kern erklärt, dass die Stadt zu den persönlichen Kündigungsgründen der Leiterin keine Angaben machen könne.