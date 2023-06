Abseits dieses Routine-Beschlusses warb Oberbürgermeister Manuel Just für den "hervorragenden" Kompromiss, den Anwohner und Straußwirte auf Vermittlung der Stadt gefunden hätten. Demnach gibt es weiter einen bestimmten Schalldruckpegel, der nicht überschritten werden darf. Damit das in den engen Gassen auch wirklich nicht geschieht, will man "Beschallungscluster" bilden. Die DJs sollen sich also nicht "Konkurrenz" machen und dabei immer weiter am Lautstärke-Regler drehen, sondern zusammenarbeiten. Außerdem wird eigens für die Kerwe ein "Sorgentelefon" eingerichtet, dessen Leitung direkt ins Ordnungsamt führt. Und: Im Spätjahr 2023 kommen alle Kerwe-Parteien noch mal zusammen, um eine Art Manöverkritik abzuhalten. ...

Von Philipp Weber

Weinheim. Daniel Schwöbel kommentierte die Debatte um den Lärm auf der inzwischen 66 Jahre alten Altstadtkerwe sehr pointiert ("Wer’s nicht will, soll wegfahren"), aber in einer Sache lag der Sozialdemokrat sicherlich richtig. "Endlich wieder Kerwe!", das sei die gute, ja beste Nachricht des Jahres 2022 gewesen; was sich dann aus dem heftig gefeierten Comeback des Fests aus der Corona-Pause jedoch entwickelte, war eine ziemlich hitzige Auseinandersetzung, die im April ihren Siedepunkt erreichte (RNZ vom 5. April).

Bekanntlich hatte eine Anwohner-Initiative rechtliche Schritte gegen die Stadt erwogen, weil der Krach 2022 unzumutbare Ausmaße erreicht habe, vor allem im Gerberbachviertel. Die Kerwe-Freunde antworteten mit einer viel beachteten Online-Petition, in der sie sich für die Beibehaltung einer Kerwe mit "Bumm-Bumm"-Musik starkmachten. Inzwischen haben Verwaltung, Straußwirte und Anwohner einen Kompromiss gefunden, den die Pressestelle der Stadt nach nicht-öffentlichen Gesprächen bekannt gab (RNZ vom 15. Juni). Dass Weinheims "Fest der Feste" letzte Woche Thema im Gemeinderat war, lag denn auch an einem Punkt, der im Vorfeld jeder Kerwe geklärt wird: die Rechtsverordnung zur Sperrzeit.

Hier ändert sich laut dem einstimmigen Beschluss des Gremiums nichts. Der Gemeinderat hat die Sperrzeiten im Kerwebereich wie in der Vergangenheit sowohl für die Innen- als auch für die Außenbewirtung auf 2 Uhr festgesetzt. Einzige Ausnahme von den Regeln, die vom 11. bis zum 14. August gelten, ist die Nacht auf den Kerwemontag (vom 13. auf den 14. August), in der bereits ab 1 Uhr Schluss sein soll. Musikalische Darbietungen enden jeweils eine Stunde vor der Schließung der Lokale.

Abseits dieses Routine-Beschlusses warb Oberbürgermeister Manuel Just für den "hervorragenden" Kompromiss, den Anwohner und Straußwirte auf Vermittlung der Stadt gefunden hätten. Demnach gibt es weiter einen bestimmten Schalldruckpegel, der nicht überschritten werden darf. Damit das in den engen Gassen auch wirklich nicht geschieht, will man "Beschallungscluster" bilden. Die DJs sollen sich also nicht "Konkurrenz" machen und dabei immer weiter am Lautstärke-Regler drehen, sondern zusammenarbeiten. Außerdem wird eigens für die Kerwe ein "Sorgentelefon" eingerichtet, dessen Leitung direkt ins Ordnungsamt führt. Und: Im Spätjahr 2023 kommen alle Kerwe-Parteien noch mal zusammen, um eine Art Manöverkritik abzuhalten.

Und was sagten die politischen Parteien und Wählervereinigungen? Einigermaßen einig waren sie sich, "dass der Anlauf in die Problemstellung" (Jonathan Langenbach, GAL) im Frühjahr irgendwie misslungen war. Die Kerwe 2023 werde man gespannt beobachten. "Wir hoffen außerdem, dass man sich der Veranstaltungen in den Schlosshöfen annimmt, denn auch da gärt es in der Anwohnerschaft", so der Grüne. Letzterem schloss sich Günter Bäro (Freie Wähler) an. Rund ums Schloss gebe es Veranstaltungen, "die in den Wohnungen der Südstadt die Stühle wackeln lassen". Thomas Ott (CDU) merkte an, dass die Diskussionen um die Kerwe ein Stück weit die Art und Weise widerspiegelte, in der gesellschaftliche Debatten mittlerweile geführt würden. Es habe viel Zuspitzung stattgefunden, für den gefundenen Kompromiss beglückwünsche er die Stadt jedoch ausdrücklich.

Schwöbel betonte den außerordentlichen Wert der Kerwe, für die er persönlich auch großzügigere Regeln akzeptiert hätte. Aber auch er wies auf laute Veranstaltungen am Schloss hin. Als er seine Kinder von einer Geburtstagsfeier an der Minigolfanlage abholen wollte, sei schon der Soundcheck für eine Wein- und Musikveranstaltung so laut gewesen, dass man sein eigenes Wort kaum noch verstand.

Matthias Hördt (Die Linke) wollte sich dem nicht in allen Punkten anschließen. Der Gemeinderat habe die Bevölkerung im Blick, auch die Anwohner des Kerwegebiets – und das nicht erst seit drei Monaten. Was die Zukunft betrifft, brachte wiederum Ott die Dinge gekonnt auf den Punkt: "Möge das Sorgentelefon stillstehen!", wünschte er sich.