Von Philipp Weber

Weinheim. Um 10.30 Uhr ist noch nicht viel zu sehen von "Colossus". Aber dann wirken die Wunder der Hydraulik. Eine gute halbe Stunde später stehen schon die Masten, auf denen die Achse ruht. Die vier Mitarbeiter von Schausteller Sebastian Göbel ziehen mithilfe der Technik die Speichen hoch, befestigen diese und entfalten sie dann: "Es ist ein bisschen wie bei einer Pizza, es geht Stück für Stück", erklärt der 33-Jährige, während seine Spezialisten in das rund 35 Meter hohe Riesenrad kraxeln (sie haben Sicherheitsausrüstung angelegt, von Nachahmungsversuchen sei dringend abgeraten, Anm. d. Red.).

Foto: Dorn

Der Parkplatz am Roten Turm gehört am Mittwochvormittag den Lastwagen der Schausteller. Göbels Nachbarn holen die Bestandteile eines Kinderkarussells aus einem Container, Fahrzeuge ziehen Anhänger mit Jahrmarktbuden in die Innenstadt. Laut Roland Kern, Sprecher der Stadt Weinheim, sind rund 60 Schausteller auf der Weinheimer Kerwe.

Christoph Zabeck freut sich auf die Hutplatzkerwe. Foto: Dorn

Sie dürfen ab dem frühen Freitagnachmittag am Roten Turm und am Amtshausplatz loslegen – und damit schon vor der offiziellen Eröffnung des Fests. Das Opening findet um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz statt. "Es gab wieder mehr Anfragen von Schaustellerbetrieben, als wir freie Standplätze haben", sagt Kern. Vier Tage Festbetrieb, eine Große Kreisstadt, viele Besucher von außerhalb: Weinheims Kerwe ist in der Branche beliebt.

Der Wormser Familienbetrieb von Sebastian Göbel ist Jahr für Jahr hier anzutreffen. Das Riesenrad am Roten Turm und der Autoscooter ein Stück weiter unten auf dem Amtshausplatz laufen unter seiner Regie. "Das Riesenrad, das wir hier verwenden, ist das kleinste unserer acht Stück", erzählt er. Die größeren Modelle hätten auf der kleinen Fläche am Turm keinen Platz.

Toll ist die Aussicht trotzdem: Das Plätzchen liegt ja schon auf einer Anhöhe zwischen Rheinebene und Grundelbachtal. Und die Fahrpreise sind mit sechs Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder noch zivil. Die Schaustellerbetriebe hätten schon einfachere Zeiten erlebt, erklärt Göbel. Die Coronakrise ging nahezu nahtlos in die Zeit des Ukrainekriegs und die damit verbundene Inflation über. Diese trifft Betriebe wie den der Familie Göbel. Die Mitarbeiter brauchen mehr Geld.

Und allein für das mit antiken Motiven verzierte Riesenrad in Weinheim werden drei Speziallastwagen benötigt, auf denen die rund 120 Tonnen schwere Speichen-Konstruktion im Festbetrieb ruht. Ein vierter Lkw transportiert Gondeln und Kassenhäuschen. Ohne Diesel wäre die 25 bis 30 Stationen zählende Tour kaum möglich, die die Fahrgeräte der Familie in normalen Jahren zurücklegen. Letzter Halt war übrigens auf dem Fischerfest in Gernsheim.

2022 habe sich die Inflation noch nicht allzu stark ausgewirkt. Die Menschen wollten wieder raus und etwas erleben. Welche Bilanz das laufende Jahr bringt, müsse man abwarten, so Göbel: "Wir bleiben optimistisch." Weinheim gefalle ihm sehr gut, auch als Feststandort. "Die Stimmung hier oben ist immer sehr schön", sagt er mit Blick auf den Platz am Roten Turm. "Ich fahre hier selbst gern Riesenrad. Vor allem wenn abends die Sonne untergeht, ist der Blick über die Landschaft reizvoll."

Auch das Kinderkarussell wächst. Foto: Dorn

Das Riesenrad mit den goldenen und roten Gondeln ist seit 2001 im Besitz der Schaustellerfamilie. Konstruiert und gefertigt wurde das Fahrgeschäft mit 17 mal 14 Metern Fläche in den Jahren 1998 und 1999. Bevor der Wormser Betrieb es übernahm, hatte es einer niederländischen Firma gehört.

Apropos Sonnenuntergang: Man hofft in Weinheim weiter auf gutes Kerwewetter, und insgesamt sieht weiter sehr ordentlich aus. Dass die Weinheimer "ihr" Fest besuchen, steht eh außer Frage. Zumal es eigens für die Kerwe 2023 einen Song gibt. Dessen Interpret – Christoph Zabeck von der Band Dr. Rox – ist Stadtsprecher Kern auf den Pressetermin am Riesenrad gefolgt. Wenn ein paar Straßen weiter am Freitagabend die "Hutplatzkerwe" steigt, wird man das Lied live hören können: Dort spielen zwar die "Schultzes", aber für den Kerwesong bekommen Zabeck und Co. einen Gastauftritt. Vielleicht wird man das Kerwevolk bis in die 26 Gondeln von "Colossus" singen hören.