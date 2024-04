Von Edda Nieber

Weinheim. Egal ob der Traum in Weiß bisher nur ein Traum ist oder nur noch wenige Dienstleister für den schönsten Tag des Lebens fehlen: Bei der Hochzeitsmesse am Sonntag in Weinheim kam mit Sicherheit jeder auf seine Kosten. Mit 83 Ausstellern aus der Region, von Braut- und Bräutigam-Mode über Eventlocations und Fotografen bis hin zum passenden Ehering war alles vertreten. Und auch, wer es ausgefallener mag und auf der Suche nach Pyrotechnik oder einer Hüpfburg war, wurde in der Stadthalle fündig.

"Mir fällt nichts ein, was fehlt", überlegte Christian Schade, der die Messe zum zweiten Mal mit seiner Frau Nina veranstaltete. Roberto Fasiello von der "Tanzloft" fand: "Das Wichtigste ist die Abwechslung." Sechs Stunden lang konnte man zwischen den Ständen flanieren, sich umschauen, ins Gespräch kommen und sich beraten lassen. Allein in den ersten drei Stunden kamen mehr als 900 Interessierte, darunter 350 Bräute, freute sich Schade. Insgesamt rechnete er mit etwa 1500 Besuchern.

Offenbar zog es vor allem zukünftoge Bräute zur Hochzeitsmesse. Foto: Dorn

Die Bräute waren mit einem Aufkleber "gekennzeichnet" und wurden besonders gern von den Ausstellern angesprochen. Genau das sei auch der Sinn ihres Besuchs, erklärte eine angehende Braut: "Mich unterhalten, Informationen bekommen, Angebote vergleichen." Sie sei bereits auf mehreren Messen gewesen, inzwischen fehlten ihr nur noch wenige Dienstleister. Eine andere Braut war dagegen noch am Anfang ihrer Planungen, ihr großer Tag ist allerdings auch erst nächstes Jahr: "Ich bin hier, um mich inspirieren zu lassen". Sie schätze die Regionalität der Messe und sei vor allem auf der Suche nach einem Kleid.

Die große Auswahl machte es ihr gewiss nicht leichter. Neun Brautmodeateliers und -geschäfte zeigten eine Auswahl ihres Sortimentes. Darunter auch das Weinheimer Geschäft "Meant to Be", das erst im November am Marktplatz eröffnet hat. Es steht für einen zeitlosen Stil. Ein Großteil der Paare sei auf der Suche nach einem traditionellen weißen Kleid, so eine der Inhaberinnen auf die Frage, was gerade im Trend liege. Aber auch die Farbe Elfenbein werde gern genommen und sei eine schöne, schlichte Alternative.

Die Highlights ihrer Kollektionen präsentierten die Brautmodengeschäfte und die beiden Herrenausstatter bei der Modenschau, die das breite Band an Möglichkeiten verdeutlichte. Der Großteil der Kleider war weiß und bodenlang, mal mit Schleier, mal ohne, mal mit Glitzer und Spitze, mal ganz einfach und schlicht. Ein knielanges Kleid stach dabei ebenso heraus wie ein weißer Hosenanzug. Gestylt und frisiert wurden die Models zum Teil direkt in der Halle, etwa von der Weinheimerin Alina Dufek, die damit zeigen konnte, was die Bräute bei ihr erwartet.

Die Herren waren farbenfroher unterwegs, zeigten sich in Hellblau oder Grün und schritten neben ihren sich elegant drehenden Damen auf der Bühne entlang. Wichtig ist neben der Mode der Ehering. Und auch hier gab es Anbieter, die ein breites und abwechslungsreiches Sortiment dabei hatten. "Jeder Mensch ist individuell und hat seine eigenen Vorstellungen von einem schönen Ring”, erklärte Marika Rudolph von der Altstadt-Galerie.

Wer sich die passende Kleidung und den Schmuck ausgesucht hatte und bei einer der Eventlocations, darunter auch die Gastronomie auf der Wachenburg, fündig geworden war, konnte sich auf den Rest konzentrieren: Foodtrucks, Torte, Deko. Den Tanzkurs nicht zu vergessen. Daran dächten viele Paare nicht, so Roberto Fasiello von der "Tanzloft", der für diesen Fall Kompaktkurse anbot. Auch die Dekoration komme bei vielen erst, wenn Location und Termin feststehen. Beliebt sind "Flowerwalls", wie sie "Take a Wall” aus Ilvesheim zeigte. Diese mit Kunstblumen verzierten Aufstellwände waren es, die zusammen mit den Licht- und Bühneninstallationen von "Motimeevents" für eine Atmosphäre sorgten, die Christian Schade sehr schätzte. "Wir wollen es so gemütlich wie möglich machen”, so seine Frau. Dass im Vergleich zum Vorjahr 18 Aussteller dazukamen, sprach für ihr Konzept.