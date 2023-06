"Wir freuen uns, dass die Aktion am Wochenende wie immer gut ankam. Wir konnten viele Pflanzen verkaufen und viele Tipps und Anregungen geben", so ein Team-Mitglied. Auch ...

Der Hermannshof, eine über 200 Jahre alte Anlage, wurde in den Jahren 1981 und 1982 zu einem Schau- und Sichtungsgarten für Stauden umgestaltet. Etwa 2000 Staudenarten gibt es hier, die bisweilen wissenschaftlich betreut wurden und so ein genaues Studium der Gewächse ermöglichten.

Dass der Trägerverein seine Satzung nach RNZ-Informationen geändert und dem Hermannshof seinen Zweck als Schau- und Sichtungsgarten für Stauden mit wissenschaftlicher Ausrichtung entzogen hat , empört das Trio. "Wir verstehen einfach nicht, warum", so eine der Dreien, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollte.

Von Meike Paul

Weinheim. Tüten voller grüner Schätze: Am Wochenende trugen Menschen diese scharenweise nach Hause. Im Hermannshof standen abermals die unterschiedlichsten und exotischsten Stauden zum Verkauf. Sonnen- oder Schatten liebend, pflegeleicht oder -intensiv – für jeden Geschmack und jeden Anspruch war etwas dabei.

Das wollten sich die vielen Besucher mit den Grünen Daumen nicht entgehen lassen. Denn wer weiß, wie oft sich ob des aktuellen Politikums noch die Gelegenheit dazu bietet.

Drei interessierte Besucherinnen kamen am Sonntag über ihre Einkäufe ins Gespräch, darunter Präriestauden, japanische Gewächse, Beet- und Prachtstauden – quasi Urlaub zum Mitnehmen. Oft schon seien sie im Schaugarten gewesen, erklärten die Frauen. Sie hätten sich für die privaten Oasen zu Hause geeignetes Grünzeug besorgt.

Man sei in Weinheim bekannt, wollte sich lieber nicht einmischen. Traurig sei es aber schon. Froh sind die Frauen immerhin darüber, dass das grüne Kleinod im Herzen der Stadt erhalten bleiben soll.

Wie sich das Bild des Gartens künftig verändern wird, bleibt abzuwarten. Die drei Mitarbeitenden, die am Wochenende beim Verkauf die Stellung hielten und ihr Fachwissen über die vielen Pflanzen gern mit den Besuchern teilten, wollten über die Zukunft ihrer Arbeit nicht sprechen.

"Wir freuen uns, dass die Aktion am Wochenende wie immer gut ankam. Wir konnten viele Pflanzen verkaufen und viele Tipps und Anregungen geben", so ein Team-Mitglied. Auch er wolle seinen Namen nicht genannt wissen, überlässt Gespräche mit der Presse lieber dem Vorstand. Doch so viel sei gesagt: "Die Menschen hatten keine unangenehmen Fragen. Es ging heute einfach nur um die Stauden", so der Gärtner zufrieden.

Eine der Besucherinnen war Vaia Dima aus Ladenburg. Was sie genau gekauft hat, weiß sie gar nicht. "Aber es hat mir einfach gefallen: schon hier im Beet." Dima erzählt, dass sie in ihrem Garten einen kleinen Bereich nach Vorbild des Weinheimer Hofs anlege. "Mein persönlicher Wohlfühlraum."

Ein paar Meter weiter sortierten derweil Christine und Bernd Töpfchen. In einer Weinkiste trug er die Errungenschaften ans Auto. Bleibt das jetzt so? Wird die Kiste einfach im Garten platziert? Schön sah sie ja aus. "Nein, Quatsch. Das sind ja alles ganz unterschiedliche Stauden. Manche brauchen Sonne, für andere wäre ein Sonnenplätzchen zu viel des Guten. Sie müssen gehegt und gepflegt werden", erklärte Christine.

Das Fachwissen über ihre neuen Gartenbewohner hatte sie sich gerade angeeignet. Bisher schätzte man den persönlichen Austausch mit den Fachleuten. Was nun mit den Einnahmen des Verkaufs passiert, auch darüber konnten die Mitarbeiter keine Auskunft geben.

Bislang dienen sie der Teil-Finanzierung des Schau- und Sichtungsgartens. Etwa zehn Prozent der Kosten werden so in Eigenleistung gestemmt. Das Gros übernehmen die Unternehmensgruppe Freudenberg (70 Prozent) und die Stadt Weinheim (20 Prozent).