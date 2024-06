Von Christina Schäfer

Weinheim. Für ein Fazit war es noch zu früh. Was Martina Hug aber schon zur Mittagszeit wusste: Der Weinheimer Ausbildungstag, kurz WHAT, war in Sachen Besucherzahl gut angelaufen. "Am Morgen war kein Durchkommen", sagte die Organisatorin zufrieden. Angesichts von 1000 angemeldeten Schülern war das fast zu erwarten. "Wahrscheinlich sind es sogar noch einige mehr", verwies Hug auf den Nachmittag, bei dem nicht klar war, wie viele den Weg in die Stadthalle finden würden. Das war in jedem Fall noch mal eine Steigerung zum letzten Jahr mit 900 Anmeldungen. "Es sind mehr Schulen", sagte Hug. Heißt: Der WHAT ist längst nicht mehr nur für die Weinheimer Schulen ein interessantes Angebot. Auch aus Hemsbach sowie erstmals Viernheim und Schriesheim reisten Klassen an. "Es spricht sich rum", freute sich Hug über die Resonanz.

Die Schüler trafen in der Stadthalle auf 65 Aussteller. Einzelhandel, Gesundheit, Behörden – alle waren dabei. Die Rückmeldungen aus diesen Reihen waren durchweg positiv. "Es war wirklich viel los", sagte Andrea Oberste-Lehn vom Team Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Weinheim. Sie hatte sowohl Fragen zu Beratung geführt, aber auch zu den Ausbildungsmöglichkeiten in der Agentur. "Wir präsentieren uns auch selbst, das war dann schon manchmal eine Überraschung", erzählte sie. Aber, so schob Oberste-Lehn nach, es gab durchaus sehr konkrete Gespräche mit den Interessenten.

Das war auch der Tenor bei der Autowelt Ebert. Deren Stand lag gänzlich in Azubi-Hand. "Wir sind am nächsten dran", war sich Tamino Thomas, angehender Kfz-Mechatroniker, sicher. Zusammen mit Sven Rönnau, Stefan Jokic und Eva-Maria Cogo hatte er am Vormittag alle Hände voll zu tun. "Das ging richtig los", sagte Thomas. Die Gummibärchen? "Alle weg", grinste Cogo. Die häufigsten Fragen der Schüler konnte Jokic leicht herausfiltern: "Ausbildungsdauer, benötigter Abschluss – und das Gehalt." Dass es im Autogeschäft einen Wandel gibt, zeigte die Aussage der vier, dass sich sowohl junge Männer wie auch Frauen informiert hatten.

Das galt auch für die Bundeswehr, die ihren Truck auf dem vorderen Parkplatz der Stadthalle stehen hatte. Hier war das Verhältnis zwischen sich informierenden Schülern sehr ausgewogen. "Wir müssen erst mal erklären, was wir machen", verwies Ursula Heubel vom Karriereberatungsbüro Mannheim auf die dringlichste Aufgabe des Standpersonals. Viele, so erklärte Heubel, denken vor allem an Auslandseinsätze; die sind aber lediglich ein Baustein im Portfolio. Doch auch sie sagte, dass es die Interessierten gab, die sich sehr konkret nach ihren eigenen Möglichkeiten nach dem Schulabschluss erkundigten.

"Das schwankt aber sehr mit der Klassenstufe", wusste Bianca Erbs. Die Beamtin des Polizeipräsidiums Mannheim hatte mit ihren drei Kollegen gut zu tun, um die Fragen abzuarbeiten. Je jünger, desto eher war es eine generelle Orientierung, so Erbs. "Diejenigen, die schon die neunte Klasse in der Realschule besuchen, haben eher eine Vorstellung", sagte sie weiter.

Eine Vorstellung hatten auch die Schülerinnen aus der achten Klasse der Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule aus Hemsbach, die mittlerweile am Ende ihres Besuchs angelangt waren. Sie hatten ganz bewusst bestimmte Stände aufgesucht. "Ich habe mich informiert über die Schule, auf die ich später gehen möchte", sagte eine von ihnen – und hatte dabei den Flyer der Johann-Philipp-Reis-Schule, einer Weinheimer Berufsschule, in der Hand. Eine zweite hatte die Pflege zum Ziel – ihr hatte es der Stand der Nikolauspflege angetan.

Neben den vielen Ausstellern gab es noch jene, die gar nicht zum Zug gekommen waren. "Wir haben noch 17 auf der Warteliste", verdeutlichte Hug, dass sich der WHAT auch bei den Unternehmen herumgesprochen hat. Weil sie davon profitierten. "Sonst würden sie nicht wiederkommen", freute sich Hug über etliche Wiederholungstäter in den Reihen der Stadthalle, die schon zum Mittag mit Blick auf ihre verschiedenen Geschenke ziemlich geplündert waren. Die waren nämlich teils noch begehrter als ein Gespräch.