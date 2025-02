Von Marion Gottlob

Weinheim. Wie ein Puzzleteil fügt sich die Weinheimer Geschichte in die Historie der Kurpfalz ein. Mit seinen "Weinheimer Anekdoten" zeigte Gästeführer Dietmar Spicker jüngst aber auch die Eigenständigkeit der größten Stadt im Rhein-Neckar-Kreis auf. Zur Premiere seiner "Führung im Sitzen" mit neuen Anekdoten kamen 16 Teilnehmende. Spicker sagte: "Vor einiger Zeit hatte ich eine Führung mit einer Busgruppe. Als ich die Rollatoren gesehen habe, wusste ich, dass es eine ,Führung im Sitzen’ braucht."

Spicker ist in Weinheim aufgewachsen, hat ein Studium "Übersetzer und Dolmetscher" für Italienisch absolviert und sich dann der Lokalgeschichte zugewandt. Vor rund 40 Jahren hat er seine erste Führung auf dem Heidelberger Schloss gestaltet. Wieder und wieder hat er neue Konzepte entworfen. Außerdem ist er historischer Berater für Doku-Spielfilme rund um das Weinheimer Schloss. Der vierte Film wird im Herbst dem Publikum vorgestellt werden.

Lederherstellung war nur in einem Viertel erlaubt

Der Treffpunkt war im ältesten Restaurant der Altstadt, im ehemaligen Ratskeller. Der Referent erläuterte: Weinheim war früher in zwei Teile gegliedert – die Altstadt und das Gerber-Viertel. Gerbern war das Leder-Machen in der Altstadt verboten. Wer das Verbot übertrat, wurde zur Strafe im Roten Turm eingesperrt – bei Kälte, Feuchtigkeit und ohne Toiletten.

Doch erst einmal machte der Referent einen Sprung von 80 Millionen Jahren in die Vergangenheit. Damals bedeckte ein Meer die Kurpfalz und Weinheim. Erst Vulkane schufen Land: So findet man neben den ehemals aktiven Vulkanen Muschelkalk, Vulkanerde und Löss, der von Sahara-Winden abgelagert wurde. "Von diesem fruchtbaren Boden profitierten die Menschen," so Spicker.

Im Jahr 755 nach Christus wurde Weinheim erstmals urkundlich als "Winenheim" im Lorscher Codex erwähnt. Der Name bezieht sich nicht auf den Weinanbau, sondern auf den Frankenführer Wino. Aber das Geschenk kam von Makarius, der für sein Seelenheil sorgen und der Hölle entgehen wollte. Schon 1000 nach Christus verlieh Kaiser Otto III. Weinheim das Marktrecht. 1065 folgte das Münzrecht. "Es sind drei Münzen erhalten, die heute im Kurpfälzischen Museum aufbewahrt sind", so Spicker.

Infolge eines Streits wurde neben Winenheim eine neue Stadt gebaut, die heutige Altstadt. Das alte Dorf Wineheim gehörte weiterhin den Erzbischöfen von Mainz, die "Neustadt" mit der Burg Windeck dagegen den Kurfürsten. Es kam das schlimme 17. Jahrhundert mit dem Dreißigjährigen Krieg und dem Pfälzischen Erbfolgekrieg. Spicker sagte: "Aufgrund ihres Wohlstands konnten sich die Weinheimer ,freikaufen’. Die Häuser wurden nicht zerstört." Im Gegensatz zu Heidelberg. Ein Sprung zu Kurfürst Ottheinrich: Der Wittelsbacher hat das Heilige Land mit Bethlehem und Jerusalem besucht. Er lebte so verschwenderisch, dass sich seine Schulden 1544 auf eine Million Gulden beliefen. Schließlich ging er ins Exil und wurde in das Karmeliterkloster von Weinheim verbannt. Spicker: "Er holte Alchemisten nach Weinheim, die Gold zur Bezahlung seiner Schulden herstellen sollten. Es klappte nicht."

Die Weinheimer waren nicht begeistert. Sie schrieben: "Ottheinrich und sein Gefolge schießen die Wälder leer, fressen die Küchen leer und saufen die Keller leer." Ottheinrich siedelte schließlich nach Heidelberg über, wo er nur drei Jahre, von 1556 bis zu seinem Tod 1559, residierte. Der Kurfürst litt an Übergewicht. Spicker: "Irgendwann konnten die Beine das Gewicht nicht mehr tragen. Es brauchte eine Kuhwaage, um sein Gewicht zu ermitteln, sodass man eine Sänfte bauen konnte."

Eine weitere Persönlichkeit auf dem Schloss war Elisabeth Auguste. Sie hatte mit Kurfürst Carl Theodor eine unglückliche Ehe. Der einzige Sohn starb noch am Tag nach der Geburt. Elisabeth Auguste zog sich nach Weinheim zurück. Beide Partner hatten Liebschaften. Als einer der Liebhaber der Kurfürstin über das Fenster in ihr Gemach im Schwetzinger Schloss einsteigen wollte, wurde er erwischt.

Zur Strafe musste der verhinderte Liebhaber 32 Jahre im Gefängnisturm von Weinheim einsitzen. Den Liebenden war jeder Kontakt untersagt. Aber haben sie sich an das Verbot gehalten? Spicker: "Ich habe die Anekdote vor einer Besuchergruppe aus Hollywood erzählt. So romantisch! Aber es kam kein Anruf, dass ein Film gedreht werden sollte!". Stattdessen entstand ein Weinheimer Film über die Kurfürstin, bei dem Spicker als Berater fungierte.

Der nächste Weinheimer Historienfilm befasste sich mit Lady Jane Digby. Die Tochter eines Admirals und Enkelin eines reichen Grundbesitzers in England wurde mit dem Baron Ellenborough verheiratet – eine unglückliche Ehe. Sie ließ sich scheiden. In München lernte sie Karl Theodor von Venningen-Ullner kennen, den sie heiratete. Sie folgte ihm nach Weinheim, wo sie sich langweilte. Es folgte die nächste Liebschaft mit dem Grafen Spyridon Theotokis. Nach einem Duell zwischen Liebhaber und Ehemann pflegte sie den verletzten Geliebten – und heiratete ihn.

Die Femme fatale verließ auch diesen Mann und heiratete mit 46 Jahren den 26-jährigen Scheich Medjuel el Mezrab. Sie folgte ihm nach Syrien. Dort ist sie berühmter als in Weinheim, denn sie baute Krankenhäuser. Ihr Grab ist in Damaskus. Nach ihrem Tod war ihr Mann untröstlich, so die Berichte. Der nächste Film über Bürgermeister Albert Ludwig Grimm wird gerade geschnitten. Nun ist man auf der Suche nach weiteren Persönlichkeiten mit Bezug zum Schloss für einen weiteren Film. Noch ist man aber nicht fündig geworden…

Info: Mehr Infos zu Führungen gibt es unter www.weinheim.de.