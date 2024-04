Von Philipp Weber

Weinheim. Die Population in Weinheim ist groß und gilt als etabliert." Das sagte Anne Kühl, Stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes im Rhein-Neckar-Kreis, jüngst zur Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke in Weinheim. "Etabliert" bedeutet, dass die Tigermücken bzw. deren Eier einen oder mehrere Winter überstanden haben. Doch was heißt das für die Bevölkerung? Und besteht die Gefahr, sich mit Stechmücken-übertragenen Erregern von Tropenkrankheiten wie dem Chikungunya- oder dem Dengue-Fieber zu infizieren?

Dass es eine etablierte Tigermücken-Population gibt, sei vor allem für die zuständigen Behörden ein wichtiger Hinweis, erklärt Dr. Helge Kampen, Laborleiter am Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit. Die Mücke sollte in diesem Fall bekämpft und kontrolliert werden, damit sie sich nicht weiter ausbreitet. Die Bürger könnten allerdings einen erheblichen Beitrag leisten, indem sie der Art keine Brutstätten zur Verfügung stellen. Das sind im Fall der Asiatischen Tigermücke meist kleine Wasseransammlungen, etwa in Vogeltränken, Untersetzern oder Wasser-Eimern. "Wenn solche Behälter alle sieben bis zehn Tage komplett entleert werden, ist schon viel erreicht."

Gartenteiche spielten für einheimische Insekten eine große Rolle, für den Fortbestand der Tigermücke seien sie jedoch weniger entscheidend, so Kampen. Aktiv bekämpfen lässt sich Tigermücke mit dem Mittel Bti. Das biologische Protein tötet die Larven der Tigermücke und einiger verwandter Mücken-Arten ab, ansonsten ist es ungefährlich. Auch in Weinheim wurde es schon verteilt. Kommt Bti in Siedlungen oder Kleingärten zum Einsatz, sei es komplett unbedenklich, so Kampen. Wird es großflächig eingesetzt – etwa in den Rheinauen –, greife man jedoch in natürliche Ökosysteme ein. "Ich persönlich kann den Einsatz von Bti in besonders betroffenen Gebieten verstehen, zumal es das sicherste und ökologischste Mittel ist, das zur Verfügung steht", sagt er. Es gebe durchaus aber auch andere Meinungen.

Grundsätzlich sei die Asiatische Tigermücke eine Art, die Wärme liebt. Daher komme sie in Südeuropa mittlerweile fast flächendeckend vor. In Deutschland fühle sie sich im Oberrheingraben wohl genug, dass an einigen Orten schon ein gewisser Anteil der Eier den Winter übersteht – es ist mithin die wärmste Region der Republik. Doch es seien auch schon Exemplare in Fürth, Jena oder Berlin aufgetaucht. Denn verbreitet wird die Tigermücke in erster Linie durch den Menschen und dessen Reise- und Handelstätigkeit.

Doch auch unter diesem Gesichtspunkt ist Baden besonders exponiert. "Die Reisenden nehmen die Tigermücke in Italien unbewusst mit ins Auto, nutzen dann die Schweiz als Transitland, um in Süddeutschland zu rasten. Dort ist das Anhalten schließlich günstiger." Diese Zeit nutze das Insekt, um zuzustechen. Hat es sich erst einmal vollgesaugt, legt es irgendwo in der Nähe der Rastplätze seine Eier ab. Das kann auch an Warenumschlagplätzen passieren: So wurde eine der ersten Tigermückenpopulationen Deutschlands in der Nähe eines Güterverladebahnhofs bei Freiburg ausgemacht.

Die Tigermücke selbst schafft in ihrem Leben und aus eigener Kraft einen Flugradius von 200 bis 300 Metern: "Sie ist ein sehr träger Flieger", sagt Kampen. Es ist am Ende der Mensch, der diese Art verbreitet, indem er die Mücke oder deren Eier weiter durchs Land transportiert. Leider kann die Tigermücke auch sehr effizient tropische Viren übertragen. "In Deutschland ist das bisher nicht vorgekommen", sagt Kampen. Mit Blick auf Südeuropa geht er jedoch davon aus, dass dies mit zunehmender statistischer Wahrscheinlichkeit irgendwann passieren wird.

Doch auch hier gelte es zu unterscheiden: So bringt die Tigermücke kein Dengue-Virus oder Ähnliches aus Südeuropa mit nach Deutschland. "Dass es infizierte Tiere bis hierher schaffen, ist sehr unwahrscheinlich", so Kampen. Angesichts des globalen Massentourismus sei eher davon auszugehen, dass früher oder später ein infizierter (Fern-)Reise-Rückkehrer daheim von der Tigermücke gestochen wird und diese den Erreger auf weitere Menschen überträgt. "Noch ist das Risiko aber sehr gering", sagt Kampen aber dazu. Und es dürfte auch nicht rasant ansteigen, denn die Ausbreitung der Tigermücke sei kein explosionsartiger, sondern eher ein schleichender Prozess: "Deshalb sind unsere Aktivitäten auch auf die Zukunft ausgerichtet", betont er. Allerdings müssten die Behörden dagegen halten – und die Bevölkerung müsse aufgeklärt werden.