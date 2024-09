Von Marion Gottlob

Weinheim. Heute kann man sich das kaum noch vorstellen, aber vor über 60 Jahren war in den Kirchen oft jeder Platz besetzt. So war es auch in Weinheim, als Flüchtlinge in die Stadt strömten. Die Kirchen konnten die Besucher nicht mehr fassen. Also wurde von 1952 bis 1957 eine neue, evangelische Kirche geplant und 1958 fertiggestellt.

