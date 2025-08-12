Dienstag, 12. August 2025

Weinheim

Tresor und Automat im Visier der Täter

Die Polizei bittet nach zwei Vorfällen um Zeugenaussagen.

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 04:00 Uhr 44 Sekunden
Foto: Bodo Schackow/dpa

Weinheim. (RNZ) Ein Unbekannter ist in der Zeit von Mittwoch bis Sonntag, 15.50 Uhr, in ein Anwesen in der Lützelsachsener Sommergasse eingebrochen. Er hatte vorher zwei Fenster aufgehebelt. Über eines davon gelangte er in die Wohnung. Dort nahm er einen Tresor an sich und machte sich – vermutlich über das Einstiegsfenster – davon. Der Diebstahlschaden lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht beziffern. Neben Bargeld befanden sich Schmuck sowie Fahrzeugdokumente in dem Behältnis. Die weiteren Ermittlungen haben Spezialistinnen und Spezialisten der "Ermittlungsgruppe Eigentum" bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen, die in der Nähe des Tatorts Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0621/ 174 44 44 bei der Kripo.

> Diebe wollten sich Zigarettenautomat schnappen: Als eine Zeugin am Sonntag gegen 4.50 Uhr in der Hauptstraße Schlaggeräusche hörte, schaute sie nach der Ursache des Lärms. Sie fand diese in einem 24-Stunden-Kiosk. Zwei Männer versuchten, einen Zigarettenautomaten zu stehlen. Als die Frau die Unbekannten ansprach, ließen die von dem bereits aus der Wand gerissenen Automaten ab und suchten in einem grauen Auto das Weite. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder Auto geben können, sich unter der Rufnummer 06201/10030 zu melden.

