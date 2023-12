Von Philipp Weber

Weinheim. Die Stadtverwaltung will mit den Händlern, Dienstleistern und Gastronomen der Innenstadt im Gespräch bleiben. Sollten die Geschäftsleute hier und da etwas mehr Zeit brauchen, um Regelungen umzusetzen, komme man ihnen gern entgegen, so Erster Bürgermeister Andreas Buske am Donnerstag im Pressegespräch.

{element}

Aber an den Spielregeln,