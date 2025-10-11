Samstag, 11. Oktober 2025

Plus Weinheim

Sitzungsausfall für Klimawandel-Diskussion genutzt

Wegen eines Bekanntmachungsfehlers fiel die Technik-Ausschuss-Sitzung aus. OB Just nutzte dies, um stattdessen über ein Klimaanpassungskonzept zu diskutieren.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Sommer auf dem Marktplatz: Sonnenstrahlen und starke Regentropfen fallen gleichzeitig aufs Pflaster. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Obwohl der Termin im digitalen Sitzungskalender stand und die Gremiumsmitglieder pünktlich auf der Matte des Rolf-Engelbrecht-Hauses standen, ist die Zusammenkunft des Ausschusses für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung am Mittwoch faktisch ausgefallen.

Laut OB Manuel Just war der Verwaltung bei der Vorbereitung ein Fehler unterlaufen. Der Termin der Sitzung hätte in

