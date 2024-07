Von Christina Schäfer

Weinheim. Da hätten sich die Veranstalter sicher ein bisschen mehr Zuspruch gewünscht. War man so stolz auf gut 1000 Teilnehmer an der Anti-Rassismus-Demo im Januar, wurde diese Zahl beim Festival "Rock gegen Rechts" am Freitag wohl eher nicht erreicht. Luftig war es im Schlosshof. Dafür war Platz zum Tanzen. War auch gut so, denn spätestens zu den