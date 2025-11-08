Samstag, 08. November 2025

Plus Weinheim

Präventionskonzept für Schulen nach Jugendgewalt

Leitlinien für Lehrer, ein Halt für Schüler: Das Konzept gilt einheitlich für alle Schulen.

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 40 Sekunden
Präventionslehrer, Schulleitungen und Schulsozialarbeiterinnen präsentierten zusammen mit der Amtsleiterin Carmen Harmand (3.v.l.) das „Weinheimer Präventionskonzept“ für die Schulen in der Stadt. Foto: cis

Von Christina Schäfer

Weinheim. Als im Juli 2022 Videos der Gewalt von Schülern gegen Schüler inmitten der Fußgängerzone viral gingen, war die Betroffenheit groß. Aber auch der Wille zur Veränderung. Erwachsen ist daraus das "Weinheimer Präventionskonzept für ein soziales Miteinander an unseren Schulen", das die involvierten Akteure am Freitag in einem Pressegespräch

