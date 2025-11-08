Samstag, 08. November 2025

Plus "Wenn niemand kommt ..."

Schließt Römercafé in Osterburken nach 3 Monaten schon bald wieder?

Kurz nach der Wiedereröffnung droht die Schließung zum 30. November. Es ist samstags ab sofort nicht mehr geöffnet.

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 4 Sekunden
Erst im August wurde das Römercafé in Osterburken wiedereröffnet, nun droht bereits die erneute Schließung. Archivfoto: Dominik Rechner

Osterburken. (pm/dore) Das Römercafé in Osterburken steht erneut vor einer ungewissen Zukunft. Erst am 1. August hatte der neue Pächter Dominik Rügner von "Brotkunst Dreschflegel" in Mosbach das traditionsreiche Café nach rund 20 Monaten Leerstand übernommen – "mit frischen Ideen, viel Engagement und dem festen Willen, dem Ort neues Leben einzuhauchen", wie er in einer Pressemitteilung

