Schließt Römercafé in Osterburken nach 3 Monaten schon bald wieder?
Kurz nach der Wiedereröffnung droht die Schließung zum 30. November. Es ist samstags ab sofort nicht mehr geöffnet.
Osterburken. (pm/dore) Das Römercafé in Osterburken steht erneut vor einer ungewissen Zukunft. Erst am 1. August hatte der neue Pächter Dominik Rügner von "Brotkunst Dreschflegel" in Mosbach das traditionsreiche Café nach rund 20 Monaten Leerstand übernommen – "mit frischen Ideen, viel Engagement und dem festen Willen, dem Ort neues Leben einzuhauchen", wie er in einer Pressemitteilung