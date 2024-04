Weinheim. (RNZ) Jetzt macht es wieder so richtig Spaß: das Radfahren. Mehr und mehr Menschen brauchen ihr Rad aber nicht nur für Ausflüge am Wochenende, sondern als verlässliches Verkehrsmittel. Nichts ist lästiger als eine Panne oder ein technisches Problem. In der Grundelbachstraße gibt es jetzt die Lösung: ein neues Geschäft für Rad-Reparatur-Service.

Dort, hinter dem Tresen und in der Werkstatt steht ein – für viele Weinheimer – alter Bekannter: Andreas Wild. Der gelernte Fahrradmechaniker und Kaufmann war vor einiger Zeit Niederlassungsleiter von Achim Stadler im gleichnamigen Fahrradgeschäft an der Bergstraße. Er hat in der Branche 25 Jahre Berufserfahrung.

Die will er jetzt wieder als Einzelhändler in der City einbringen. Das "Bike-Repair Weinheim", in dem er als Geschäftsführer angestellt ist, befindet sich direkt am Verkehrskreisel unterhalb der Weinheim-Galerie. Der städtische Pressesprecher Roland Kern und Susanne Becker, die im Rathaus als Amtsleiterin für die Einzelhandels- und Wirtschaftsförderung zuständig ist, besuchten ihn, um ihm zur Eröffnung zu gratulieren.

Erfreut hörten sie, dass der Laden angenommen wird. Wild ist sehr zufrieden, er beschäftigt schon weitere Mitarbeiter. Die Geschäftsinhaberin und er können sich eine Expansion vorstellen.

Seit einigen Wochen sorgt er dafür, dass die Räder wieder rollen – ob elektrisch oder nicht. Dazu gehört ein Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör, auch neue Fahrräder hat er schon auf Anfrage verkauft, das will er ausbauen. Im Moment schaffe er es, einen Auftrag binnen weniger Tage zu erledigen. Aber die Nachfrage wächst.

Über das Portal Reparadius und über einen WhatsApp-Dienst kann man Termine buchen. Auch am Weinheimer Frühling am Sonntag, 14. April, hat er mit besonderen Angeboten geöffnet.