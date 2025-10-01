Von Günther Grosch

Weinheim. Es sind gleich drei Jubiläen, die der weltweit größte Hersteller von Kunstdärmen in diesem Jahr begeht. Vor 50 Jahren im spanischen Cáseda gegründet, hat der Konzern Viscofan vor 35 Jahren die Weinheimer Firma Naturin und damit den größten Produzenten von Wursthüllen übernommen. Dieser Betrieb wiederum gilt als Entwickler des vor rund 100