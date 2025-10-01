Mittwoch, 01. Oktober 2025

zurück
Plus Weinheim

Naturin stellt längst mehr her als Wursthüllen

Das Unternehmen beging dreifaches Jubiläum und richtete "Tage der Sicherheit und Gesundheit aus". Es gab eine 5000-Euro-Spende an die Stadt.

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Sicherheit geht vor: OB Manuel Just (l.) bediente den firmeneigenen Defibrillator. Foto: keke

Von Günther Grosch

Weinheim. Es sind gleich drei Jubiläen, die der weltweit größte Hersteller von Kunstdärmen in diesem Jahr begeht. Vor 50 Jahren im spanischen Cáseda gegründet, hat der Konzern Viscofan vor 35 Jahren die Weinheimer Firma Naturin und damit den größten Produzenten von Wursthüllen übernommen. Dieser Betrieb wiederum gilt als Entwickler des vor rund 100

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.