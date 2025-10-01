Zwei Vorstöße gegen den Radschnellweg RS16
Die Ratsmehrheit lehnt in einem Beschluss die geltende "Planungsvariante 2" ab. Die Petition wurde im Landtag eingereicht.
Eppelheim/Stuttgart. (fhs) Der Planungsprozess für den Radschnellweg RS 16 zwischen Heidelberg und Schwetzingen schreitet fort. Dafür hat das Verkehrsministerium bereits eine bestimmte Streckenvariante genehmigt. Trotzdem fasste jetzt der Eppelheimer Gemeinderat dazu einen ablehnenden Beschluss. Zeitgleich hat der Verein "Eppelheim bewegen" seine Onlinepetition gegen diese "Planungsvariante 2"
