Mittwoch, 01. Oktober 2025

Plus Eppelheim

Zwei Vorstöße gegen den Radschnellweg RS16

Die Ratsmehrheit lehnt in einem Beschluss die geltende "Planungsvariante 2" ab. Die Petition wurde im Landtag eingereicht.

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 47 Sekunden
Entlang der Leonie-Wild-Straße verläuft die geplante Radschnellwegtrasse. Foto: Hüll

Eppelheim/Stuttgart. (fhs) Der Planungsprozess für den Radschnellweg RS 16 zwischen Heidelberg und Schwetzingen schreitet fort. Dafür hat das Verkehrsministerium bereits eine bestimmte Streckenvariante genehmigt. Trotzdem fasste jetzt der Eppelheimer Gemeinderat dazu einen ablehnenden Beschluss. Zeitgleich hat der Verein "Eppelheim bewegen" seine Onlinepetition gegen diese "Planungsvariante 2"

