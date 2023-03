Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Die Nachricht löste Bedauern aus, nicht nur in Weinheim: Die "Pizzeria zur Turnhalle" in Lützelsachsen hat Ende Januar geschlossen. Ein knappes Jahrzehnt lang hatte der Pächter hier italienische Speisen angeboten, zuletzt vor allem diejenige, für deren Qualität sein Restaurant besonders bekannt war: Pizza. Am Ende kam es dennoch zur Geschäftsauflösung, Geschirr und Küchenausrüstung wurden Anfang Februar zum Verkauf angeboten.

Doch es wird weitergehen in der Alten Turnhalle: Die TSG Lützelsachsen, der die Immobilie gehört, hat einen neuen Pächter gefunden. Das bestätigte TSG-Vorsitzender Franz Niedermayer im RNZ-Gespräch. Die Wiedereröffnung sei nach derzeitigem Stand für den 1. Juni vorgesehen.

Den Namen des künftigen Pächters will er noch nicht preisgeben. Nur so viel: Der "Neue" ist in Weinheim kein Unbekannter. Er führt bereits eine Gastronomie in der Stadt. Die Halle in Lützelsachsen wäre sein zweites Standbein. Zunächst wolle man bei den – zumindest in Deutschland so wahrgenommenen – Klassikern der italienischen Küche bleiben. Pizza wird es also weiterhin geben, ebenso wie Pastagerichte. "Der künftige Pächter will das Konzept seines Vorgängers zunächst weiterführen. Ob er das Angebot dann ausbaut, muss sich zeigen", so Niedermayer. Er ist froh, einen interessierten Gastronomen gefunden zu haben.

Doris Falter wird es ähnlich gehen. Sie hat bereits das Ende mehrerer Wirtshäuser im Ortsteil miterleben müssen. "Der ausschlaggebende Grund war in den meisten Fällen, dass es den Gastronomen zu viel wurde", sagt sie: "Früher gab es in jedem dritten Haus eine Wirtschaft, heute kaum noch eine", meint die Ortsvorsteherin und Ur-Lützelsachsenerin. So schloss Anfang 2017 der Schmittberger Hof, um später in Wohnungen umgewandelt zu werden. Für den Bergstraßen-Ortsteil war die geschäftliche Entscheidung, die die Inhaber-Familie nach 80 Jahren Restaurantgeschichte getroffen hatte, ein herber Schlag ins Kontor. In den Sälen hatten sich die Vereinigungen und die Familien aus dem Ortsteil gern getroffen.

Die noch traditionsreichere "Alte Pfalz" gibt es nach wie vor. Die Öffnungszeiten haben sich Anfang des Jahres aber geändert. Samstags, sonntags und montags hat die Gaststätte im Dorfkern zu. An den übrigen Tagen ist von 16.30 Uhr an geöffnet. Unten an der B3 gibt es außerdem noch das Restaurant "La Mozzarella" (früher: "Ziegelhütte").

Nicht zu vergessen: Die Tennisklause ...