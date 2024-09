Weinheim. (keke) Daran kommt niemand vorbei, der ein Faible für Garten-, Wohn- und Esskultur hat. So wie Hedy aus Sulzbach, Marion aus Heddesheim und Gudrun aus Wallstadt, die am Freitag schon gut eine halbe Stunde vor dem Einlass zur 18. Lifestyle-Messe "Lebens-Art" am Waidsee anstanden. Sie wollten "einfach schöne Dinge sehen, sich inspirieren lassen und das Ambiente genießen".

