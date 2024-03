Von Christina Schäfer

Weinheim. Die Hände vor dem Körper übereinandergelegt, den Kopf gesenkt, der Körper sich leicht wiegend. So steht er an diesem Abend immer wieder da. Ein Innehalten? Es würde passen zu "Lieder meines Lebens". Lieder, die Konstantin Wecker begleiten. Von denen er sagt, sie hätten ihn gemahnt, weiter zu fühlen. Fühlend ist dieser Abend allemal. Denn es sind nicht nur Lieder, es sind auch Texte und Geschichten, der der große deutsche Liedermacher am Dienstagabend auf die Bühne der Stadthalle bringt. Retrospektive eines Lebens mit Höhen und Tiefen. Wecker weiß um sie.

Und weiß sie mit Charme und Humor zu nehmen. Er erzählt von seiner Verhaftung, nachdem er mit einem Freund den Tresor einer Pferderennbahn um dessen Inhalt erleichtert hatte. "Es sollten noch mehr folgen." Sein Dasein als Macho in jungen Jahren, seine Kokainsucht in den späteren – er lässt nichts aus. Manches bleibt ein Satz, manches durch Unterstreichung von Musik und Text in Erinnerung. Doch Wecker ist milde mit seinem jüngeren Ich.

"Ich hoffe, dass ich langsam das werden kann, was ich geschrieben habe", sagt er. Doch vielleicht ist er das längst. Denn in der ersten Hälfte seines Programms, da sind es nur wenige Minuten, die an den Pazifisten und politischen Kämpfer erinnern. Vielmehr rückt der Mensch in den Vordergrund – mit all seiner Fehlbarkeit. Aber auch der dankbare, demütige Charakter: "Ich habe im Leben wahnsinnig viel Glück gehabt."

Und von einem Mann, der erst durch seine Kinder die tiefe Liebe kennenlernt. Wenn er dann Erich Mühsams "Die Seele des Kindes" vorträgt, ihm Lieder folgen lässt, die er für seine Kinder in verschiedenen Lebensaltern schrieb, dann hört man diese Liebe in Tönen. Sie werden unterstrichen von Fany Kammerlander (Cello) und Weckers musikalischem Ehemann Jo Barnikel (Klavier). Das Trio spielt auch "Niemals Applaus", eine Ballade für den Vater, den Wecker als außergewöhnlichen Menschen seiner Zeit beschreibt.

Es ist eine melancholisch anmutende erste Hälfte, in der der Liedermacher auf den Poeten trifft, etliche von dessen Texten liest. "Meine Texte passieren mir", sagt er. Und so ist es auch mit Liedern. "Ich sing, weil ich ein Lied hab", eröffnet er das Konzert. Später wird er von seinem Album "Liebesflug" erzählen, das ihn aufgrund seiner Hinwendung vom Kantigen zum Emotionalen Fans kostet. Er sagt, es sei ihm egal gewesen: "Ich sang, weil ich ein Lied hatte", bekräftigt er.

Doch bei all der Sanftheit, so ist der politische Sänger in Wecker auch mit knapp 78 nicht verloren gegangen. Er lässt lediglich auf sich warten. Mit "Den Parolen keine Chance" gestattet er ihm in der ersten Hälfte nur ein kurzes Aufflammen. Das ändert sich nach der Pause. Und dann wird die Stimme kräftiger. Fordernder. Und aus dem Sprechgesang erhebt sich Weckers Tenor.

"Die Weiße Rose" erklingt, gefolgt von klaren Worten. "Ich bin kein Patriot", sagt Wecker. Weil er leben kann ohne Vaterland. Er spricht über Deutschlands Schuld, entstanden aus Patriotismus und Nationalismus, benennt letzteren als "das Ende der Freiheit". "Es ist nicht vorbei", mahnt er. Und dann folgen sie, Lieder, die von solcher Aktualität sind, dass es einem kalt den Rücken hinunter läuft.

"Sage nein", 30 Jahre alt, scheint den Schlagzeilen von gestern entnommen. Noch älter und viel zu nah an heute: "Es ist an der Zeit"; "ein unglaublich wichtiges Lied zur Zeit", sagt Wecker über die Komposition seines Freundes Hannes Warder. Und Wecker wäre nicht Wecker, würde er nicht auch mit der Flüchtlingspolitik hart ins Gericht gehen. "Wer anderen eine Herberge verwehrt, verdient es, sein Haus zu verlieren", sagt er, schiebt "Schäm dich Europa" hinterher.

Seine Fans haben darauf gewartet, wie auch auf "Wenn der Sommer nicht mehr weit ist". Stürmischer Applaus. Mit "Utopia", einem Kehrbild der heutigen Welt, inspiriert durch Lennons "Imagine" und Weckers Wunsch nach einer herrschaftsfreien Welt findet der Liedermacher eine versöhnliche Wende zum Abschluss. Bei seiner Zugabe, als er die Treppe ins Publikum nehmen will, kommt Wecker, der vor zwei Monaten einen Wirbelbruch erlitt und unter Schmerzen auf der Bühne steht, fast zu Fall. Doch er bleibt stehen. Ein Aufrechter, wie er es immer war.