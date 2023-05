Im November heißt es dann also "Lokalrunde Sache". Erneut wird das Quintett die Geschichten und Akteure der Stadt durch den Kakao ziehen. Dabei greifen die fünf tief in ...

Von Christina Schäfer

Weinheim. Wenn sich am 24. November endlich der Vorhang zur Premiere des neuen Programms hebt, dann werden sie vermutlich vor Freude sprühen. Denn die Bühne, die Auftritte, den Applaus, das alles haben die Mitglieder des Kabarettensembles Lokalrunde in den vergangenen Jahren schmerzlich vermisst. Daran lassen sie auch gar keinen Zweifel aufkommen. Diese Energie, die zwischen Publikum und Bühnenakteuren entsteht, "danach kann man süchtig werden", sagt Katja Hoger frei raus.

Die Freude auf das Wiedersehen beruht auf Gegenseitigkeit. Denn die Fragen danach, wann man sie wieder erleben kann, die kamen durchaus. "Das fand ich total schön", gibt Sabine Wunder zu. Dabei hatte sich die Truppe, die mit Barbara Heinrich, Wolfgang Kunze und Holger Mattenklott vervollständigt und mit Tom Rittler am Akkordeon seit Jahren ergänzt wird, nie gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. So haben sie mit einem Podcast zum Programm des "Woinachtsradios" beigetragen. "Gerade weil es so viele Themen gab, über die man herziehen konnte", blickt Wunder mit den Augen der Kabarettistin auf die Pandemie-Zeit.

Allein die Bühne fehlte. Das war auch im vergangenen Jahr der Knackpunkt. Die Kooperation mit der Woinemer Hausbrauerei, die die bisherige Bühnenpräsenz im Gewölbekeller garantierte, endete. "Das war eine Unternehmensentscheidung, da gab es keinen Streit", räumt Mattenklott etwaige Geschichten direkt vom Tisch.

Also ging es für die Truppe an die Prüfung anderer Optionen – doch keine bot sich an: Die Studiobühne zu teuer, der Schlosskeller geschlossen und das Rolf-Engelbrecht-Haus ohne Kapazitäten. Dann war da ja auch noch die Unsicherheit darüber, wie es mit der Pandemie weitergeht. "Wir wollten nichts übers Knie brechen", erklärt Hoger die dann eher abwartende Haltung – obwohl die Truppe schon 2022 mehr als bereit für die Bühnenrückkehr war.

Mit den Gesprächen zur Anmietung des a2-Kellers änderte sich die Situation schlagartig. Die Bühne war da. Sogar schöner als zuvor mit Stühlen um Tische gruppiert, mit der Möglichkeit der Bewirtung. "Echte Kabarettatmosphäre", schwärmt Hoger. So kehrt die Lokalrunde nun endlich zurück und zieht ein in ihr neues Zuhause. "Wir freuen uns schon riesig", sagt Hoger mit breitem Grinsen im Gesicht.

Im November heißt es dann also "Lokalrunde Sache". Erneut wird das Quintett die Geschichten und Akteure der Stadt durch den Kakao ziehen. Dabei greifen die fünf tief in die Kiste ihres Daseins, denn es wird ein "Best of"-Programm sein. "Das war schon vor Corona geplant, ist aber jetzt natürlich durchaus günstig", wirft Mattenklott ein. Wobei – auch das wird schnell deutlich – die Themen nichts an Aktualität eingebüßt haben. Schließlich geht es um Windkraftanlagen, um die "Hintere Mult" und die Demokratie. Dauerbrenner, die die Stadt bis heute bewegen. Es ist aber zugleich ein bisschen Wunschprogramm der Akteure selbst. Hoger kündigt "einige der für uns lustigsten Nummern" an. Sie werden sich in einen Mix mit aktuellen Themen begeben. Und jenen, die beißen.

Die Proben werden erst im Oktober beginnen. Derzeit wird noch fleißig geschrieben, Sabine Wunder textet bereits Songs um, und Katja Hoger wird für die wieder auf einer Choreografie bestehen – nicht nur zur Freude ihrer weiblichen Mitstreiterinnen. Doch irgendwie ist das Nebenschauplatz, denn eigentlich geht es um etwas anderes. "Dieses Miteinander hat echt gefehlt", sagt Hoger – und erntet Zustimmung aus der gesamten Runde. Weil man miteinander Spaß hat. Weil man Freundschaft geschlossen hat, miteinander gewachsen ist.

Keine weiß das besser als Barbara Heinrich, die die längste Abstinenz von ihren Kabarettkollegen hinnehmen musste. Sie hatte vor Corona wegen Schwangerschaft pausiert. "Das war ’ne harte Nuss", gibt sie zu. Insofern stellte sich weder für sie noch für die anderen jemals die Frage, ob die Lokalrunde zurückkehrt. Es war nur die Frage wann. Und die ist 2023 beantwortet. Wer also lokales Kabarett mag, der kann sich den 24. November schon mal rot im Kalender ankreuzen.

Info: Alle Auftrittstermine der Lokalrunde sowie Karten für die Aufführungen gibt es unter www.reservix.de