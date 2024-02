Weinheim. (RNZ) Man wird sicher Super- und Spidermänner sehen, vielleicht auch Tarzane oder einen John Travolta. Ingrid Steger, Hoss, Little Joe, Winnetou, Franz Beckenbauer oder Heiner Bernhard – je nach Altersklasse der Närrinnen und Narren, die sich dieses Jahr wieder zur Straßenfastnacht auf dem Marktplatz treffen: wie immer am Nachmittag des Faschingsdienstags, diesmal ist es der 13. Februar.

Denn die Interessengemeinschaft (IG) Historischer Marktplatz hat jetzt den Schleier gelüftet: "Helden der Kindheit", so heißt das Motto der diesjährigen Narrenparty. "Da fällt sicher jedem etwas ein", freuen sich IG-Marktplatz-Sprecher Gerald Haas ("Diebsloch") und Juan Salazar ("Café Florian"). Das Motto fordere die Fantasie, finden sie, es erlaube aber vor allem nostalgisch-schwelgende Erinnerungen an die Kindheit. In diesem Jahr hoffen die Marktplatz-Wirte am Faschingstermin auf schönes Frühlingswetter und bunte Blüten zum goldenen Motto.

Die DJs Cebel und Andi sorgen für Stimmung. Die IG Marktplatz lobt zudem eine Kostümprämierung aus. Die originellsten Verkleidungen werden mit Getränke- und Verzehrgutscheinen ausgezeichnet, gestiftet von den Marktplatzwirten. Und wer weiß: Vielleicht kommt auch Oberbürgermeister Manuel Just vorbei. Die Straßenfastnacht beginnt um 14.11 Uhr und dauert, bis es draußen zu kühl wird. Dann geht es in den Weinheimer Kneipen weiter.