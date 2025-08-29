Freitag, 29. August 2025

zurück
Plus Weinheim

Französisches Lebensgefühl auf dem Hutplatz

"Politischer Aperitif" der SPD: Beim Boulespielen wurde über aktuelle Themen gesprochen – auch über die erwartete OB-Wahl.

29.08.2025 UPDATE: 29.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 54 Sekunden
Stadträte und Altstadträte aus Weinheim und den umliegenden SPD-Ortsvereinen ließen gemeinsam die Kugeln rollen, darunter Hans-Georg Junginger, Erika Heuser, Gerda Junginger und Stadtrat Rudolf Large (v.l.). Die zehnjährige Diana (2. v.r.), Enkelin von Rudolf Large, hatte eine besonders wichtige Aufgabe. Foto: keke

Von Günther Grosch

Weinheim. Das Format nennt sich zwar "Politischer Aperitif". Aber bei den allmonatlichen Freitags-Treffen der Weinheimer Sozialdemokraten kommen neben dem Politisieren auch Kunst und gesellschaftliche Themen in der und rund um die Zweiburgenstadt nicht zu kurz. Dass man sich zudem auch sportlich nicht ungeschickt zu bewegen weiß, bewies dieser Tage

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.