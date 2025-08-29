Von Günther Grosch

Weinheim. Das Format nennt sich zwar "Politischer Aperitif". Aber bei den allmonatlichen Freitags-Treffen der Weinheimer Sozialdemokraten kommen neben dem Politisieren auch Kunst und gesellschaftliche Themen in der und rund um die Zweiburgenstadt nicht zu kurz. Dass man sich zudem auch sportlich nicht ungeschickt zu bewegen weiß, bewies dieser Tage