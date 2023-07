Weinheim. (RNZ) Mediterranes Flair in der Weinheimer Innenstadt bietet die "Fête de la musique" am Freitag. Solche Straßenmusik-Events vor den Kneipen sind von Anfang Juli an in Frankreich üblich. Die Musiker spielen ohne Bühne nah am Publikum.

Gespielt wird von 18 Uhr an auf vier Plätzen: auf dem Dürreplatz vor der Weinheim Galerie und seinem Foodcourt, am Karlsberg an der "Reiterin" und am Kino "Modernes Theater", in der Burgenpassage bei "La Toscana" und auf dem Marktplatz. Vier Gruppen sind dabei. Bekannte Gesichter wie Andy Botz, Weinheimer Globetrotter an der Gitarre. Er wird mobil an allen Standorten immer mal wieder die Bands unterstützen.

Die junge Weinheimer Party-Band Exact wird am Dürreplatz unplugged spielen. Zuletzt ist die Truppe mit Auftritten im In- und Ausland künstlerisch weiter gereift. Auf dem Dürreplatz ist auch genügend Platz zum Tanzen.

An der "Reiterin" spielt erstmals bei der Fete de la musique die Bluesband Mojo Hand. Die Band ist das Bluesprojekt des Weinheimer Gitarristen Jürgen Mojo Schultz und bietet sowohl elektrisch als auch akustisch die ganze Palette des Blues von den späten Zwanzigern bis heute: vom Delta- bis zum Chicagoblues, vom Bluesrock bis zum Countryblues. New Orleans-Grooves faszinieren genauso wie treibender Shuffle, knackiger Funk und kerniger Rock. Auf dem Programm stehen unter anderem Songs von JJ Cale, Lynyrd Skynyrd, Eric Clapton und Ry Cooder.

In der "Burgenpassage" tritt ein zumindest halb-echtes französische Chanson-Ensemble auf: das Septett Moitié-Moitié mit Chansons aus den 1940er bis zu Nouvelle Chansons, von der Musette bis zu Jazz, Pop und Blues . Band-Chef und Sänger Christophe Lötz ist halber Franzose, seine Crew mit Akkordeon und Tuba stammt aus der Region Heidelberg.

Höhepunkt der Fete de la musique ist wieder eine Session aller Musiker ab etwa 21.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Info: Weinheim, Freitag, 7. Juli, 18 Uhr, Innenstadt. Eintritt frei.