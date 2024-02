Von Günther Grosch

Weinheim. "Ikarus, leihst Du mir Deine Flügel?" Fast schien es wie ein letzter Gruß, ein "Ich bin unter Euch" an die Familie, Freunde und Weggefährten von Hans-Jochen Hüchting gewesen zu sein, der am Samstag in der evangelischen Stadtkirche am Marktplatz beigesetzt wurde. Sonnenstrahlen durchbrachen just in dem Moment die Buntglasscheiben und fielen auf