Weinheim. (RNZ) Zu einer Tierrettung rückte die Weinheimer Feuerwehr am Dienstagmittag in die Bahnhofstraße Weinheim aus. Im dortigen Artrium wurde aus einer Bankfiliale Entenküken in Not in einem Lichthof gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um neugeborene Entenküken handelte, die abgestürzt waren.

Die Einsatzkräfte verschafften sich einen Zugang und konnten drei Entenküken lebend retten. Ein weiteres war verletzt und zwei andere überlebten den Absturz nicht. Die Feuerwehr nahm die Tiere in eine Tierrettungsbox auf und konnte diese dann an die Berufstierrettung Rhein-Neckar übergeben. Die Tierretter übernehmen die weitere Versorgung der Tiere.