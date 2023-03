Nach einer emotionalen Debatte zog die GAL zurück. In der nächsten Verkehrsbesprechung wird der Bereich ein Thema sein. An der Mehrheit gescheitert ist der Antrag der SPD, die Verwaltung mit 10.000 Euro zur Erarbeitung eines Gesamtkonzepts ...

Um so größer war das Bedauern bei SPD und GAL wenig später: Der gemeinsame Antrag, 200.000 Euro für "Fußgänger- und Radfahrerinfrastruktur" einzuplanen, scheiterte denkbar knapp. Je 16 Ja- und Nein-Stimmen sowie drei Enthaltungen ergaben ein Unentschieden. In der Demokratie braucht’s indes Mehrheitsentscheidungen. Die Verwaltung hatte auf laufende Projekte und die Knappheit der personellen Ressourcen verwiesen.

Von Philipp Weber

Weinheim. Wo setzt Weinheim Geld ein und politische Schwerpunkte um? Unter dieser Fragestellung stand die vorletzte Runde der Haushaltsverhandlungen am Mittwoch im Gemeinderat. Verwaltung und Fraktionen mussten sich zu 22 Anträgen positionieren, die aus der Politik, vom Jugendgemeinderat und von den Schulen kamen. Der Abend war lang und zum Teil von Emotionen geprägt. Dies sind die Ergebnisse, jeweils nach Thematiken gegliedert.

> Fließender Verkehr, Parkraum sowie Radfahrer und Fußgänger: Der Antrag der GAL wirkte wie ein Stich ins Wespennest: 15.000 Euro für eine Kampagne, die Autofahrern die Gefahren des Parkens auf Rad- und Gehwegen bewusst macht. Denn das zuletzt in der Birkenauer Talstraße festgestellte Dilemma gibt es vielerorts: Einerseits muss der ruhende Verkehr irgendwo hin, andererseits scheitert die Duldung der Gehsteigparker an – vielfach berechtigten – Beschwerden von Radlern, gehandicapten Fußgängern oder Anliegern. Die große Mehrheit sah eine "offizielle" Kampagne jedoch nicht als Mittel der Wahl.

Die FDP verlangte, in den kommenden vier Jahren jeweils noch mal 50.000 Euro mehr für die Erneuerungen von Straßen im Zuständigkeitsbereich der Kommune auszugeben, wegen des schlechten Zustands der Verkehrsadern. Die Verwaltung hatte sich dem Antrag im Vorfeld angeschlossen, die Fraktionen folgten mit großer Mehrheit.

Überholverbot-Schilder, die Verengung eines Fahrstreifens, ein fest installiertes Blitzgerät und eine Testphase mit Sperrungen: Das forderte die GAL für den Suezkanalweg, um die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger zu erhöhen.

Nach einer emotionalen Debatte zog die GAL zurück. In der nächsten Verkehrsbesprechung wird der Bereich ein Thema sein. An der Mehrheit gescheitert ist der Antrag der SPD, die Verwaltung mit 10.000 Euro zur Erarbeitung eines Gesamtkonzepts "Sicherer Schulweg" auszustatten. Die Schulwege und der Dialog mit den Eltern seien von Schule zu Schule zu verschieden, so das Gegenargument.

> Sport, Sportstätten und Freizeit: Erfolg hatten die Freien Wähler mit ihrem Antrag, die TSG Weinheim mit 200.000 Euro beim Aufbau einer Solaranlage zur Erwärmung des Badewassers im Waldschwimmbad zu unterstützen. OB Just und die Fraktionen stimmten dem Investitionskostenzuschuss zu.

Wann werden die Kabinen des Herberger-Stadions saniert? Die Verwaltung will in diesem Jahr mit der TSG Weinheim ins konstruktive Gespräch kommen. Foto: Kreutzer

Die Freien Wähler verlangten zudem, die Planungen für den Neubau von Umkleiden und Sanitäranlagen beim TSV Sulzbach mit 200.000 Euro voranzutreiben. Für Reparaturarbeiten in den entsprechenden Einrichtungen des Sepp-Herberger-Stadions wollten sie 80.000 Euro. Nachdem die Verwaltung zugesichert hatte, hierzu Fahrpläne für die kommenden Jahre zusammenzustellen, zogen die Freien Wähler zurück.

Die CDU beantragte, ein Konzept zu erarbeiten, mit dessen Hilfe öffentliche Sportstätten an Vereine abgegeben werden könnten. OB Just wollte sich dem nicht komplett verschließen, sofern auch Nicht-Mitglieder weiter dort sporteln dürfen. Andere sahen das kritischer. Letztlich zog die CDU zurück, der Sportausschuss wird wohl auch hierüber reden.

> Soziale Fragen: GAL und SPD verlangten einmal mehr eine städtische Stelle für Gleichbehandlung. Diskriminierung gebe es auch in Weinheim, aber keine zentrale Anlaufstelle. Der Verweis auf das städtische Sozialamt oder Beratungsangebote des Rhein-Neckar-Kreises reichten nicht aus, so die Antragsteller.

Die übrigen politischen Kräfte und die Verwaltung nannten die Vernetzung der Stadt mit dem VdK, dem Stadtseniorenrat oder den Fachkräften des Kreises als Alternativen zu einer teuren städtischen Stelle. Der Antrag wurde abgelehnt.

Einstimmige Mehrheit dafür für einen anderen Antrag der SPD: Die Sozialdemokraten hatten gefordert, die Tafel Weinheim mit einem Betrag von bis zu 12.000 Euro im Jahr zu unterstützen. Die Gründe für die Not der Nothelfer sind bekannt: Energie, Lebensmittel, Inflation.

Ein weiterer Antrag stammte von der CDU, aber am Ende fetzte sich SPD-Stadtrat Daniel Schwöbel mit OB Just. Es ging um 5000 Euro, mit denen der OB weiterhin Jahr für Jahr soziale Einrichtungen oder Menschen in Not unterstützen kann. Das ärgerte einige in der SPD: Man müsse sich auf natürliche Personen beschränken, und die zuletzt erfolgte Zahlung von 1500 Euro an die "Gud Stubb" in der Weststadt stoße sauer auf.

Denn die Bezuschussung jener Einrichtung hatte 2021 für Dissens gesorgt. Das sah der OB – der ansonsten betonte, das Geld nicht aggressiv für sich zu beanspruchen – anders und fragte Schwöbel, ob er sein Amt als Stadtrat angesichts derart klein-karierter Reden richtig interpretiere. Der Antrag der CDU wurde angenommen.

> Klimaschutz, Ökologie und Energieeffizienz: Die FDP beantragte je 25.000 Euro für die Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen in Sulzbach und im Gorxheimer Tal. Auch für die bereits in Planung befindlichen Maßnahmen auf der Ofling wollten die Liberalen zusätzliche Mittel. Da die Verwaltung noch vorhandene Mittel in Höhe von 459.000 Euro ins Haushaltsjahr 2023 übertragen will, zog die FDP zurück.

In der Stadtbibliothek zieht’s. Finden die Freien Wähler. Sie beantragten, 100.000 Euro für die Planung und den Einbau neuer Fenster vorzusehen. Nachdem die Verwaltung erläutert hatte, warum andere energetische Maßnahmen vorzuziehen seien, zog man zurück. Mehrheitlich abgelehnt ist ein Antrag der GAL, der 5000 Euro für erste Schritte hin zu einem einheitlichen Pfandsystem für Mehrwegbecher und -schüsseln für Bäckereien und Gastronomen vorsah. Die Übrigen sahen hier zunächst die Betriebe in der Pflicht. Die Stadt vernetze sie gern.

> Die Kita-Landschaft: Die Freien Wähler beantragten, Planungsgelder in Höhe von 300.000 Euro für den Neubau der Kita "Waid" in den Haushalt 2023 einzuspeisen. Die Verwaltung sah den Beginn für dieses Projekt erst im Jahr 2024, der Personalkapazitäten wegen. Dem schloss sich ein Gutteil der Fraktionen an, sie forderten jedoch, 2024 wirklich loszulegen.

Neun Monate mitgeschafft, null Euro verdient: Angesichts dieses Falls einer Kita-Praktikantin beantragte "Die Linke" 12.000 Euro, um längere Zeit beschäftigte "Praktis" mit 400 Euro im Monat zu entlohnen und an Weinheim zu binden. Die Verwaltung sah dieses Thema eher als Baustein eines Konzepts zur Personalgewinnung und wollte den zweiten nicht vor dem ersten Schritt machen. Der "Gegenantrag" der Verwaltung wurde einstimmig angenommen.

> Schule, Jugend und Prävention: Einstimmiges Votum für die Jugend: Der Gemeinderat sagte dem Jugendgemeinderat 8000 Euro für das Projekt "Sport um Mitternacht" zu. Vier mal im Jahr sollen sich Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren zwanglos treffen, um in einer von Respekt und Wertschätzung geprägten Atmosphäre Sport zu treiben. Vereine fungieren als Kooperationspartner. Die Verwaltung sagte Mittel in ausreichender Höhe (eher in Richtung 10.000 Euro) zu.

Prävention ist auch das Stichwort für einen Antrag der Schulen. Sie meldeten rund 60.000 Euro für Maßnahmen und Projekte im Bereich des sozial-emotionalen Lernens an. Angesichts eines sehr eindringlichen Berichts der Geschäftsführenden Schulleiterin, Katja Hoger, fiel das Ja des Gremiums einstimmig aus.

> Die Innenstadt: Zügig zurückgezogen wurde der Antrag der Freien Wähler, 50.000 Euro für Maßnahmen zur Wiederbelebung der Innenstadt in die Hand zu nehmen. Der Grund: Das Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit hat diese Summe bereits beantragt.

> Internationale Beziehungen: Städtepartnerschaften sind ein Beitrag für etwas mehr Frieden in der Welt, sie leben aber von den Vereinen vor Ort. Die CDU beantragte, die aus dem Corona-Schock erwachenden Bemühungen mit 10.000 Euro zu unterstützen. Zunächst wollte es die Verwaltung mit Verweis auf bereits vorhandene Regelungen und Finanzreserven bei einem Zusatz von 5000 Euro belassen. Nachdem die CDU aus anderen politischen Lagern Ermutigung erfahren hatte, vergrößerte man den zusätzlichen Geldtopf jedoch wieder auf 10.000 Euro.

> Die Bilanzen der Stadt: Gestellt, aber zurückgezogen wurden zwei FDP-Anträge, die die Arbeit der Kämmerei unter Jörg Soballa betreffen: So verlangten die Liberalen 100.000 bis 200.000 Euro, um mithilfe Externer noch ausstehende Jahresabschlüsse zu erstellen. Die Verwaltung hielt die bereits vorgesehenen 80.000 Euro für ausreichend. Die FDP lenkte am Ende ein.