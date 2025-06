Der Schlosshof gut gefüllt und vor allem in Bewegung, auf der Bühne Sänger Nikolaus Knapp in weißem Anzug – und in der Luft die Klänge der „Woggles“: Die Feier zum 30. Geburtstag des Café Central hatte am Samstag einen ihrer Höhepunkte erreicht. Foto: Kreutzer