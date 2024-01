Von Günther Grosch

Weinheim. "Ein Vierteljahrhundert Dioptic stellt nicht nur eine glanzvolle Unternehmens-, sondern zugleich auch eine nicht alltägliche Erfolgsgeschichte dar." Oberbürgermeister Manuel Just wusste den Stellenwert des 1999 von Jean-Michel Asfour in Offenbach gegründeten und ab 2003 in der Zweiburgenstadt eine neue Heimat gefundenen Unternehmens passend