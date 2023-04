Die Spenden, die an den beiden Tagen der Osterwiese generiert wurden, gingen in die Kasse der Jugendfeuerwehr der Stadt, erläuterte Gärtner. So würden davon verschiedene Aktivitäten oder auch mal ein Pizzaessen finanziert werden. Für die Jugendfeuerwehr seien daher solche Aktionen wie die "Osterwiese" enorm wichtig. Denn im Vergleich zu anderen Vereinen gäbe es bei der Jugendfeuerwehr keinen Mitgliedsbeitrag, der Geld in die Kassen spüle. "Wir finanzieren uns selbst", so Gärtner.

Und wenn dem Nachwuchs die Hüpfburg bereits zu "kindlich" war, dann lockte das kulinarische Angebot. "Oh ja, die will ich", kam der laute Ausruf, als auf dem aufgestellten Schild die Waffeln mit Schokosoße entdeckt wurden. Doch auch die Kuchentheke konnte sich durchaus sehen lassen, denn dort reihten sich zahlreiche Kuchenvariationen aneinander.

Von Nadine Rettig

Weinheim. Bereits um kurz nach 11 Uhr tummelten sich am Ostersonntag schon zahlreiche Kinder in der Hüpfburg auf der Wiese im Schlosspark. Und es dauerte nicht lange, bis sich auch die dort aufgestellten Bänke und Tische immer mehr füllten. Zu verdanken hatten die Besucher die tolle "Spaziergangunterbrechung" der Jugendfeuerwehr der Abteilung Stadt. Denn nach dreijähriger Corona-Zwangspause fand nun am Ostersonntag und -montag wieder die beliebte "Osterwiese" statt.

Die Weinheimer Jugendfeuerwehr hatte die „Osterwiese“ organisiert – und warb bei dieser Gelegenheit auch gleich für sich selbst. Foto: Kreutzer

Und bei dem Angebot dort war wieder für jeden etwas dabei. Lediglich auf die ansonsten ausgestellten Tiere mussten die Besucher in diesem Jahr verzichten. "Die Auflagen dafür werden immer höher", begründete Jugendwart Jonas Gärtner das Fehlen von Schafen und Hasen. Doch auch ohne die Vierbeiner gab es mehr als genug zu entdecken. Und so manches Kind, das eigentlich gerade auf Osternestsuche im Schlosspark war, zog es wie magisch in Richtung der leuchtend roten Hüpfburg mit Feuerwehrmotiv.

Die Spenden, die an den beiden Tagen der Osterwiese generiert wurden, gingen in die Kasse der Jugendfeuerwehr der Stadt, erläuterte Gärtner. So würden davon verschiedene Aktivitäten oder auch mal ein Pizzaessen finanziert werden. Für die Jugendfeuerwehr seien daher solche Aktionen wie die "Osterwiese" enorm wichtig. Denn im Vergleich zu anderen Vereinen gäbe es bei der Jugendfeuerwehr keinen Mitgliedsbeitrag, der Geld in die Kassen spüle. "Wir finanzieren uns selbst", so Gärtner.

Hübsch österlich dekoriert und inmitten der gerade sprießenden Natur – das schätzen viele Besucher an der „Osterwiese“. Foto: Kreutzer

Und neben den eingenommenen Spenden sei die "Osterwiese" auch eine gute Gelegenheit, um Mitgliederwerbung zu betreiben. Diese richte sich aber nicht nur explizit an Kinder und Jugendliche, betonte Gärtner. Denn vom Kindesalter bis ins Rentenalter könne jeder seinen Beitrag zu der Feuerwehr leisten.

Ein bisschen echtes Feuerwehrgefühl vermittelten auch die beiden Autos, die die Wehr auf die Wiese mitgebracht hatte. Das neue Vorauslöschfahrzeug der Weinheimer Feuerwehr sowie das Rettungstunnelfahrzeug konnten von außen, aber auch innen besichtigt werden. Viele eifrige Hände packten in den beiden Tagen mit an. Eine besondere Herausforderung dabei war, dass alles zwischen den beiden Tagen ab- und wieder aufgebaut werden musste.

Doch dank der engagierten Ehrenamtlichen konnten die Besucher des Schlossparks die Vorzüge der Osterwiese genießen. Für manch einen kam das sogar völlig unerwartet. "Eigentlich sind wir zum Frühstücken hier im Schlosspark-Restaurant", erzählte eine Besucherin, während sie vor der Hüpfburg stand.

Ein beliebter Treff über die Feiertage ist die „Osterwiese“ im Schlosspark. Gerade Familien mit Kindern zieht es gern hierher. Foto: Kreutzer

Sie sei mit ihrer Familie aus Mannheim nach Weinheim gekommen und hätte von dem Programm der Jugendfeuerwehr nichts gewusst. Doch sobald der Nachwuchs die Hüpfburg gesehen habe, hätte es kein Halten mehr gegeben. "Einen Kaffee durfte ich trinken", lachte sie. Danach ging es direkt Richtung Hüpfburg.

Und so erging es wohl vielen Familien, die an den beiden Ostertagen durch den Schlosspark liefen und an der "Osterwiese" vorbei kamen. Zumal ja für jedes Alter etwas dabei war, und während sich die Kinder auf der Hüpfburg austobten, konnte sich der Rest der Familie Kaffee, Kuchen und Waffeln gemütlich im Sonnenschein schmecken lassen.