Weinheim. (RNZ) Die Corps-Studenten der Verbindungen WSC und WVAC bevölkern ab Donnerstag, 9. Mai, wieder die Zweiburgenstadt. Dann prägen die bunten Uniformen, Mützen und Säbel wieder das Bild rund um den Marktplatz.

Der Höhepunkt des Besuchs ist am Samstag, 11. Mai; für die Öffentlichkeit gibt es ab 21.30 Uhr den Fackelzug von der Wachenburg mit Großem Zapfenstreich auf dem Marktplatz. Am Himmelfahrtstag empfängt OB Manuel Just die Studenten im großen Sitzungssaal des Rathauses.