Weinheim. (keke) Der Weinheimer Club von Soroptimist International (SI) organisiert mehrere Aktionen rund um den "Orange Day", dem Tag gegen Gewalt an Frauen, der am Samstag, 25. November, begangen wird. Dazu gehören unter anderem ein Informationsabend am Mittwoch und eine bereits laufende Ausstellung in der Weinheim-Galerie. Außerdem zählt SI Weinheim zu den zwölf Clubs in der Metropolregion Rhein-Neckar, die eine gemeinsame Plakataktion in Bahnen und Bussen unterstützen.

> Die dramatische Lage: "Jede dritte Frau in Deutschland wird in ihrem Leben Opfer physischer oder psychischer Gewalt. Bei jeder vierten Frau ist der Täter der aktuelle oder ein früherer Partner. Auf das Jahr gerechnet wird in Deutschland fast täglich eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Weltweit wird sogar alle elf Minuten eine Frau durch einen Partner oder Familienangehörigen getötet", so Franziska Kipper-Schreyer von SI Weinheim gegenüber der RNZ.

"Auf die Bundesrepublik bezogen, zeigen dies die Zahlen des Statistischen Bundesamts." Statistisch gesehen, werde zudem alle 45 Minuten eine Frau Opfer von gefährlicher Körperverletzung durch Partnerschaftsgewalt, so Kipper-Schreyer weiter. Seit 2012 steige die Zahl der polizeilich erfassten Opfer kontinuierlich an. Im vergangenen Jahr erhöhte sie sich sogar um 8,5 Prozent und lag bei 157.550 Fällen. "Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer wesentlich höher liegt."

> Fachfrauen diskutieren und informieren: Der Club SI Weinheim lädt am Mittwoch, 22. November, 19 Uhr, zu einem Informationsabend in den Bürgersaal des Alten Rathauses am Marktplatz ein. Der Titel des Abends lautet: "Körperliche und seelische Gewalt – Warnzeichen dafür in Beziehungen frühzeitig erkennen". Auf dem Podium diskutieren Kriminalhauptkommissarin Tanja Kramper vom Polizeipräsidium Mannheim, Marlen Stadtfelder vom Verein "Frauen helfen Frauen" in Heidelberg sowie Elena Lorente und Sevilay Mert vom DRK-Kreisverband Mannheim.

> Die Ausstellung im Shopping-Center: In der Weinheim-Galerie findet noch bis Samstag, 2. Dezember, eine Ausstellung der Kampagne "Orange the Day" statt. Die Plakatkampagne sensibilisiert für Anzeichen in Beziehungen dafür, dass diese in Gewalt münden können. Gleichzeitig ist die RNV-Ringlinie 5 für einen Monat mit Plakaten zu "Read the Signs" (frei übersetzt: "Deute die Zeichen richtig") ausgestattet. Mithilfe der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Mannheim und der RNV haben zwölf Clubs aus der Region die Aktion in den Bahnen und Bussen gestartet.

> Die Hilfsangebote: Auf den Plakaten wird auf die bundesweite Hilfetelefonnummer zu Gewalt gegen Frauen 116016 hingewiesen. Die Helfer beraten Betroffene zu allen Formen von Gewalt, darunter Partnerschaftsgewalt, Mobbing, Stalking, Zwangsverheiratung, Vergewaltigung und Menschenhandel: anonym, kostenlos und in 18 Fremdsprachen. Sie sind täglich rund um die Uhr erreichbar, auch an Sonn- und Feiertagen. Unter www.hilfetelefon.de gibt es zudem eine Online-Beratung.