Weinheim. (web) Nachdem die Energiesparverordnung am Wochenende endgültig ausgelaufen ist, sollen auch die Burgruine Windeck und das Schloss wieder abends leuchten. Das teilte der Sprecher der Stadt Weinheim, Roland Kern, am Dienstag auf Anfrage mit.

Noch im Laufe dieser Woche sei es so weit. Die Stadtverwaltung stelle dem Weinheimer Verband Alter Corpsstudenten (WVAC) auch wieder die Beleuchtung der Wachenburg frei.

"Allerdings prüfen wir im Moment, wie die Beleuchtungszeiten noch weiter verkürzt werden können, um die Balance zwischen Energieeinsparung und touristischer Außenwirkung zu halten", erklärt Stadtsprecher Kern. Ähnlich äußerte sich bereits die Stadt Schriesheim, die ihre Strahlenburg ebenfalls wieder anstrahlen will.

Auch interessant Versorgungskrise: Weinheim macht die Lichter aus

In diesem Zusammenhang gibt Kern zudem bekannt, dass die Weinheimer Verwaltung auch nach dem Auslaufen der Energiesparverordnung intern weiter an ihrer Linie der "zumutbare Einsparungen" festhält. Die Temperatur in den Büros der Rathäuser ist damit bis zum Ende der Heizperiode weiter auf 19 Grad gedeckelt, die Flure und Treppenhäuser bleiben komplett unbeheizt.