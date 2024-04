Von Philipp Weber

Weinheim. Sie versprechen nicht weniger als die größte Elvis-Show Europas: Die Brüder Robert und Martin Führer sowie ihr Mitstreiter Felix Wiegand haben ein Programm mit 17 Musikern auf die Beine gestellt. In "The Las Vegas Elvis Revival Show" wollen sie am Samstag, 13. April, in der Stadthalle dem "King" huldigen, aber auch den Wahnsinn rund um Elvis Presley einfangen.

Sänger Robert Führer, den viele als Bob Dawn kennen, und Gitarrist Martin Führer haben der RNZ vorab ein Interview gegeben. Sie erklären, warum ihre Herangehensweise an das Phänomen Elvis eine Gratwanderung ist – aber eine im Originalkostüm.

Hintergrund > Running Five ist zunächst der Name einer Band, die sich auf Rock- und Partymusik spezialisiert hat. Die Band gibt es seit rund 20 Jahren, Robert und Martin Führer sowie Felix Wiegand gehören dazu. Hier tritt Robert Führer als Sänger Bob Dawn auf. > Die [+] Lesen Sie mehr > Running Five ist zunächst der Name einer Band, die sich auf Rock- und Partymusik spezialisiert hat. Die Band gibt es seit rund 20 Jahren, Robert und Martin Führer sowie Felix Wiegand gehören dazu. Hier tritt Robert Führer als Sänger Bob Dawn auf. > Die Firma: Gleichzeitig steht Running Five für ein Entertainment-Unternehmen, das die Band einschließt. Dieses hat Programme wie die Show "History of Rock ’n’ Roll", eine große und eine kleine Elvis-Show oder die "Christmas Show" auf die Beine gestellt. Darüber hinaus kennen viele Musikliebhaber Bob Dawn auch als Sänger des "Blue Sky Orchestra", das in Weinheim zum Beispiel den Tag des Ehrenamts begleitet. web [-] Weniger anzeigen

Herr Robert Führer, wie ist es, Elvis zu sein?

Robert Führer: Es ist eine bewusst gewählte Rolle, die ich eingegangen bin. Und es ist eine Gratwanderung. Es gibt Fans, für die ein Leben ohne Elvis Presleys Musik unvorstellbar ist. Die wollen ernstgenommen werden. Andere Zuschauer wollen dagegen einfach gute Unterhaltung. Die freuen sich über etwas Auflockerung. Wir versuchen, dieses Dilemma aufzulösen, indem wir den ganzen Wahnsinn der Elvis-Jahre ein Stück weit in den Saal holen. Dann lasse ich zum Beispiel einen Schal fallen und animiere das Publikum zum Schreien.

Die Elvis-Jahre beinhalten immerhin zwei Jahrzehnte. Lehnen Sie sich musikgeschichtlich eher an Elvis’ Zeit in Las Vegas an?

Martin Führer: Die Show hat drei Teile. Wir starten in kleiner Besetzung in den 1950er Jahren, also in der Zeit von Rock ’n’ Roll und Rockabilly. Dann folgen die Jahre, in denen Elvis als Hollywood-Schauspieler Erfolge feierte. Ende der 1960er Jahre fing dann Elvis’ große Zeit in Las Vegas an. Als Finale stellen wir das TV-Special "Aloha from Hawaii" dar: Es war die erste Satellitenübertragung einer Unterhaltungsshow. 1,5 Milliarden Menschen weltweit verfolgten dieses Ereignis am 14. Januar 1973, dreimal so viele wie die erste Mondlandung. Danach ging es leider gesundheitlich mit ihm bergab, aber das sparen wir aus. Es bleibt eine Hommage.

Robert Führer: Größen wie Elvis Presley oder auch Michael Jackson haben sich wieder und wieder neu erfunden. Das fasziniert bis heute.

Elvis Presley gilt aus Sicht vieler Experten als Meilenstein der Musikgeschichte. Was reizt Sie persönlich an seinem Gesang?

Robert Führer: Er hatte eine charismatische Art und einen sehr außergewöhnlichen Gesangsstil. Er schaffte ein Crooning (sehr tiefer Gesang) wie Frank Sinatra, kam aber auch so weit nach oben wie ein Bariton. Die Musik war abwechslungsreich. In seinem Repertoire finden sich harter Rock ’n’ Roll, US-Schlager, Country und Blues. Das ist durchaus ein Vorteil, schließlich will zum Beispiel nur ein Blues-Fan einen ganzen Abend lang Blues hören...

Martin Führer: Wenn man einen tollen Sänger hat, den die Leute hören wollen, kommen die Besten der Besten um ihn herum zusammen: Musiker, Komponisten, Arrangeure. In die Songs wurde viel Geld und Grips investiert. Von diesem Know-how profitieren wir bis heute.

Robert Führer: Elvis selbst hatte – wie andere der ganz Großen auch – die Gabe, jeden Song zu seinem zu machen. Mir fällt da wieder Frank Sinatra an: Der Song "That’s Life" war schon vor ihm da, ohne dass jemand etwas in diesem Lied gesehen hätte. Sinatra machte es zum Welthit. Elvis Presley war übrigens bei allen seinen Songs der Producer und hatte damit die Position inne, die der Regisseur beim Film einnimmt. Alles ging über seinen Tisch. Er setzte seinen Kopf durch. "Heartbreak Hotel" paukte er mitten in der Rockabilly-Zeit durch. Die Leute um ihn herum prognostizierten, dass niemand das Lied hören wolle. Es wurde ein Welthit.

Elvis Presley starb mit Anfang vierzig. Heute wird sein Tod und dessen mutmaßlicher Zusammenhang mit Medikamentenmissbrauch stets mitgedacht, wenn man über ihn spricht.

Robert Führer: Er hatte wie viele andere Showstars problematische Seiten. Die betrafen bei ihm keine Straftaten, sondern eher seinen schwierigen Umgang mit seinem Umfeld. Das wissen wir und das wollen wir auch gar nicht abstreiten. Aber insgesamt war seine Karriere – auch aus dem künstlerischen Blickwinkel heraus betrachtet – sehr erfolgreich. Auch seine Filme sind gelungen, wenngleich die Handlung stets ähnlich war.

Mit den Elvis-Filmen hat er ein buntes, wildes, musicalartiges Genre entwickelt, das es vorher nicht gab. Elvis hatte drei Karrieren, und alle drei waren erfolgreich. Seinen Wandel wollen wir entlang dieser drei Stationen auf der Bühne zeigen.

Wie lange haben Sie gebraucht, um eine Elvis-Show in großer Besetzung auf die Bühne zu bringen?

Martin Führer: Zunächst möchte ich festhalten, dass wir schon wissen, was wir tun. Schließlich wollen wir uns abheben von Elvis-Revivals, bei denen es sich eher um Karaoke handelt als um eine echte musikalische Darbietung. Wir beide als Producer und Felix Wiegand als Composer haben die musikalischen Elemente der alten Elvis-Shows herausgehört. Felix hat sie dann passend für unsere Besetzung aufgeschrieben, zum Teil auch neu arrangiert. Er ist darüber hinaus ein begnadeter Bassist, er hat mit dem Sänger Sasha bei "Dick Brave & The Backbeats" musiziert.

Robert Führer: Das hat schon Zeit in Anspruch genommen. In Las Vegas spielte ein Orchester mit 50 Musikern. Das wäre für uns finanziell nicht zu stemmen. Wir haben Bläser, Streicher, Backgroundsänger und Backgroundsängerinnen, und die Rhythmus-Gruppe beinhaltet sogar eine Hammondorgel. Wir wollen dem Original so nah wie möglich kommen. Dann mussten wir die Stimmen vergeben. Die harte Probearbeit dauerte dann etwa ein Jahr.

Martin Führer: Das Programm ist gewachsen und hat sich wieder und wieder geändert. Neue Songs kommen rein. Andere Lieder, die das Publikum weniger fesseln, fliegen raus. Die ganze Sache lebt.

Robert Führer: Wir sind mit dem Programm meistens hier in der Gegend, waren aber auch schon in Europa unterwegs. Wir spielten etwa für einen US-Stützpunkt in Tirana. Sie können mir glauben: Da ging die Decke hoch! Auch die internationalen Angestellten von SAP waren fasziniert, wir haben vor Zehntausenden auf dem Betriebsfest in Walldorf gespielt.

Waren Sie denn selbst schon einmal in Memphis, Tennessee?

Robert Führer: Das werden wir oft gefragt. Die Antwort lautet: leider nein. Nur um mal schnell da gewesen zu sein, ist uns die Reise zu teuer. Man müsste das mit einer größeren Tour durch die Staaten verbinden, und das haben wir bisher irgendwie nicht geschafft.

Martin Führer (zu Robert): Aber Deine Anzüge sind aus der Schneiderei, die schon Elvis beliefert hat.

Robert Führer: Das stimmt. Man muss da zunächst einen Bogen ausfüllen, mit Hilfe eines deutschen Schneiders weitere Maße ermitteln – und dann machen die das in den USA. So habe ich die Zeit, als der Dollar schlecht stand, nutzen können – und bin zu einem fairen Preis an zwei Original-Elvis-Suits gekommen. Die passen nach 15 Jahren immer noch.

Info: "The Las Vegas Elvis Revival Show" beginnt am Samstag, 13. April, 20 Uhr, in der Stadthalle (Einlass ab 19 Uhr). Tickets gibt es unter www.reservix.de.