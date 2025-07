Weinheim. (RNZ/rl) Eine brennende Straßenlaterne sorgte am Dienstagmorgen für einen Feuerwehreinsatz in der Röntgenstraße. Gegen 7 Uhr war die Straßenlaterne in Brand geraten, wodurch Kunststoff auf ein unter der Lampe geparkten Wagen tropfte. Das setzte wiederum den vorderen Bereich des Autos in Flammen.

Als die Polizei eintraf, war das Feuer an der Laterne ausgegangen, aber der Brand an dem Auto drohte auf einen daneben geparkten Wagen überzugreifen. Die Feuerwehr löschte den Brand allerdings schnell, allerdings hatte die Brandhitze das andere Auto beschädigt.

Ort des Geschehens

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war gegen 7.45 Uhr beendet. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.